Владимир Пискайкин назвал деятельность Общественной молодежной палаты «очковтирательством»

Такая позиция Пискайкина стала неожиданностью для председателя Общественной молодёжной палаты Кирилла Харитонова: «Для меня остается загадкой причина подобной агрессии, так как я с уважением отношусь к представителям всех без исключения политических партий находящихся в Палате, для меня важно, чтобы человек был активен и вносил вклад в общее дело! Если активности нет, нужно освободить место для тех, кто хочет проявить себя».