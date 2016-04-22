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Владимир Пискайкин назвал деятельность Общественной молодежной палаты «очковтирательством»

22 апреля 2016, 13:24
Между тюменской Общественной молодежной палатой (ОМП) и региональным отделением партии «Справедливая Россия» назревает конфликт. Председатель областного отделения «справедливороссов» Владимир Пискайкин обвиняет Палату в «очковтерателстве», профанации деятельности и полном игнорировании демократии. По мнению же представителей Общественной палаты, некоторым ее членам надо было чаще появляться на заседаниях, чтобы не быть выведенными из ее состава.
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Тюмень

Между тюменской Общественной молодежной палатой (ОМП) и региональным отделением партии «Справедливая Россия» назревает конфликт.

Председатель областного отделения «справедливороссов» Владимир Пискайкин обвиняет Палату в «очковтирателстве», профанации деятельности и полном игнорировании демократии. По мнению же представителей Общественной палаты, некоторым ее членам надо было чаще появляться на заседаниях, чтобы не быть выведенными из ее состава.

В середине марта стало известно, что Общественная молодежная палата при Тюменской областной Думе начала внеочередной набор членов, так как одиннадцать ее действующих членов были исключены. Среди них оказалась и представительница «Справедливой России» Нино Эргемлидзе.

Реакция «справедливороссов» не заставила себя долго ждать. Владимир Пискайкин направил Заместителю председателя Тюменской областной думы Виктору Рейну письмо, в котором усомнился в правомерности исключения членов Общественной молодежной палаты. «Исключение 11 действующих членов ОМП происходило по причине якобы низкой активности в деятельности палаты. П 5.4 Положения о ОМП не содержит указанного основания для досрочного прекращения членства в Палате», — считает Пискайкин.

Кроме того, по мнению депутата, такая политика ОМП идет вразрез с высказываниями самого Рейна. «На всех публичных мероприятиях Вы призываете к консолидации всех партий, но почему-то исключенными оказались представители всех партий, кроме партии „Единая Россия“. Это является консолидацией по Рейну?», — заявил в своем письме «справделиворосс».

Депутат Пискайкин также усомнился и в целесообразности самой Общественной молодежной палаты: «Где вы нашли активных участников в Молодежной общественной палате? Ее эффективность, респектабельность и репутация не признается ни в какой молодежной среде, а влияние на события нулевое. Вы воспитываете будущих бездушных бюрократов и продажных чиновников, готовых писать красивые отчеты, за которыми нет никаких реальных дел», — уверен председатель регионального отделения «Справедливой России», назвав деятельность ОМП «очковтерательством» и «кулуарностью избранных».

Такая позиция Пискайкина стала неожиданностью для председателя Общественной молодёжной палаты Кирилла Харитонова: «Для меня остается загадкой причина подобной агрессии, так как я с уважением отношусь к представителям всех без исключения политических партий находящихся в Палате, для меня важно, чтобы человек был активен и вносил вклад в общее дело! Если активности нет, нужно освободить место для тех, кто хочет проявить себя».

Тем не менее, по словам Харитонова, теперь «Справедливая Россия» не будет представлена в ОМП до апреля 2017 года, так как добор новых членов текущего созыва уже завершился.

Председатель ОМП также добавил, что в ближайшем будущем Палата порадует жителей города проведением Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны, проведением образовательных семинаров для молодёжи из муниципальных образований Тюменской области и рядом других мероприятий.

Виталий Беспалов

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