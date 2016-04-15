Квартиры-студии в Тюмени: посмотрим поближе

«В общем объеме предложения на первичном рынке недвижимости Тюмени формат квартир-студий занимает 12,8%. Важно отметить, что за последние годы объем такого предложения увеличился практически в 2 раза. Чаще всего это малогабаритные квартиры площадью до 30 квадратных метров. Малая площадь таких квартир обуславливает и доступность, к примеру, на текущий момент в Тюмени предлагаются квартиры-студии от 838 000 рублей. Подобные предложения всегда имеют определенный спрос, только по итогам 1 квартала 2016 года 23% реализованных на рынке квартир относится к формату квартир-студий», — говорит аналитик компании «UP consAllt» Светлана Молодкина.