Квартиры-студии в Тюмени: посмотрим поближе

«Сталинки», «брежневки», «хрущенвки», серии прошлых лет — все это уже только вторичный рынок жилья. В Тюмени сегодня строят квартиры «индивидуальной планировки», и все чаще застройщики предлагают квартиры-студии.
Из 198 участников опроса студию купили бы 77 человек, а 106 от такой покупки бы отказался. Не уверены в своем выборе 15 человек. Но спрос на квартиры-малышки в областном центре точно есть, иначе строители не увеличивали бы объем возводимого жилья такого формата.
Студия в 55 «квадратов»
Квартиру довольно большой площади для однокомнатной, да еще и студии, в микрорайоне Югра предлагает один из специалистов по недвижимости Тюмени. «Прекрасная однокомнатная квартира (студия)В красивом новом кирпичном доме . Квартира с хорошим качественным ремонтом, очень теплая, просторная, светлая. Большая лоджия застеклена и облагорожена. Санузел совмещен, в кафеле, пластиковые окна, потолки натяжные. Установлены счетчики на воду и теплоснабжение. При продаже остается: душевая кабина кухонный гарнитур», — описывает продавец свой товар. Стоимость такого предложения — 2 млн 900 тысяч рублей.
Фиолетовая мечта
А вот в Восточном микрорайоне стоимость «однушки»-студии 2 млн 50 тысяч рублей, правда, и площадь здесь 34 «квадрата». «1-комнатная квартира-студия в новом монолитно-кирпичном доме. В квартире сделан современный ремонт: окна пластиковые, балкон застеклен, установлена металлическая входная дверь хорошего качества, потолок натяжной, на полу ламинат 33 класса, стены выровнены и оклеены обоями под покраску, остается кухонный гарнитур, сантехника, душевая кабина. В подъезде два грузовых лифта. Благодаря высокому этажу хороший вид и обзор из окон», — читаем описание объекта.
В основном, все такие объекты имеют совмещенный санузел и открытую территорию — без коридоров и «лишних» стен. «Очень хорошее начало самостоятельной жизни для молодых людей или ликвидный объект для сдачи внаем», — заявляют тюменские риэлторы.
Квартиры-студии — это самое дорогое жилье в Тюмени. Цена квадратного метра здесь достигает 75 тысяч рублей.
Правда, иногда студиями называют не современное жилье, а квартиры, в которых снесены стены, а также пансионаты и даже комнаты в общежитиях.
Вот одно из таких предложений: красивая по фотографиям квартира в районе Дом обороны стоит 2 млн 250 тысяч рублей (30 квадратных метров)
А находится эта красивая малышка вот в таком доме:
Но совсем другое дело, когда, студией называют вот такую жилплощадь в 15 «квадратов», которая находится в известных пансионатах на Олимпийской улице.
«Квартира-студия без выделенной кухни в доме коридорного типа. Место для кухни отведено на застекленной лоджии. Жилая комната 9 квадратных метров. В обычном состоянии. Санузел совмещен, установлена ванна. Небольшая прихожая», — описывает предлагаемый объект продавец.
«В общем объеме предложения на первичном рынке недвижимости Тюмени формат квартир-студий занимает 12,8%. Важно отметить, что за последние годы объем такого предложения увеличился практически в 2 раза. Чаще всего это малогабаритные квартиры площадью до 30 квадратных метров. Малая площадь таких квартир обуславливает и доступность, к примеру, на текущий момент в Тюмени предлагаются квартиры-студии от 838 000 рублей. Подобные предложения всегда имеют определенный спрос, только по итогам 1 квартала 2016 года 23% реализованных на рынке квартир относится к формату квартир-студий», — говорит аналитик компании «UP consAllt» Светлана Молодкина.
Добавим, что на рынке жилья в Тюмени сегодня около 30 тысяч квартир, среди них и новостройки, и объекты вторичного рынка. Следить за средними ценами вы можете с помощью сервиса «статистика цен». Выбирайте жилье по вкусу и по карману.