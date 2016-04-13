«Ментовский беспредел» или добросовестная работа полиции?

Информация об инциденте, который произошел в тюменском ресторане «Семь пятниц» появилась на форуме интернет-портала Nashgorod.ru, ее разместил пользователь Kostas. Такое же сообщение поступило на адрес редакции сайта, а также было размещено в социальных сетях, в том числе, — в группе сети «Винград», к которой относится ресторан «Семь пятниц». В сообщении говорится, что 19 марта в данное заведение пришел начальник отдела полиции № 6 Александр Р. со своим другом.
«Как и положено, в рамках противотеррористических мер, служба контроля хотела осмотреть Р. на предмет проноса в общественное заведение запрещенных в свободном обращении предметов, на что он начал размахивать своим служебным удостоверением, показывая своими действиями, кто есть он, а кто есть сотрудники охраны, посягнувшие на него, и где должно быть их место. Но ребята знают свою работу и „героя“ не пропустили. После чего Р. начал сыпать угрозами в адрес ресторана и его сотрудников», — пишет пользователь Kostas.
Он отмечает, что правоохранитель вызвал наряд полиции из ОП № 6 и дал подчиненным приказ «забрать сотрудников охраны и доставить их в отдел под предлогом, что они проходят по ориентировкам разыскиваемых лиц».
По словам пользователя, полицейский продолжал угрожать сотрудникам заведения, «уверяя, что скоро всем тут будет невесело».
Обратившийся в редакцию тюменец уверен, что с данным инцидентом связан визит, который 1 апреля нанесли в «Семь пятниц» представители ОМОНа.
«Без предупреждения и церемоний разгуливали без понятых по территории кухни в верхней одежде, изображая, как будто ищут наркотики, контрафактный алкоголь и вообще нелегалов из стран зарубежья. Даже на медицинские книжки позарились, как будто имеют отношение к Роспотребнадзору. Сотрудников ресторана как последних преступников вытащили в зал, сопровождая все это, угрозами и оскорблениями. Генерального директора обозвали наркобароном, а всех сотрудников соответственно помощниками в сбыте „белой смерти“. Также в помещение ресторана была заведена служебная собака, надрессированная на поиски наркотиков. Собака обошла всех гостей, обнюхивая их сумки. Как вы думаете, приятно ли было тем гостям, которые в коктейльных платьях и дорогих костюмах пришли праздновать день рождения или просто отдохнуть от трудной рабочей недели?», — пишет Kostas.
Он отмечает, что сотрудники заведения дали показания, что они не имеют отношения к распространению наркотических средств и контрафактного алкоголя. При этом, по словам тюменца, людей досматривали без составления протокола и присутствия понятых.
«Пошарив по всем закоулкам, на кухне, подсобных помещениях, туалетах, зале, баре, остались ошарашенными, что не нашли ничего противозаконного. Такого развития событий они точно не ожидали. И чтоб уж точно добить и парализовать работу ресторана полностью, сотрудники полиции потащили весь персонал в помещение полиции. Сначала по адресу ул. 50 лет Октября, 63/1, но этого оказалось мало, они не только сняли отпечатки пальцев со всех работников, от уборщицы до управляющего, но и отправили их на Семакова доказывать причастность к наркотикам. Впоследствии наших работников распустили», — говорится в сообщении.
«Персонал до сих пор в шоке: теперь у них есть отметка в полиции „задерживался на предмет причастности к наркотикам“. Это не даст возможности взять ипотеку или перейти на другую работу».
Также обратившийся в редакцию тюменец объясняет кознями Александра Р. и то, что в ресторан «Семь пятниц», сославшись на анонимку, нагрянула проверка на предмет наличия контрафактного алкоголя и некачественных продуктов.
Корреспондент интернет-портала Nashgorod.ru попросил пресс-службу УМВД России по Тюменской области прокомментировать ситуацию с ресторанов «Семь пятниц» в целом и поведение начальник отдела полиции в частности. В региональном главке отметили, что сотрудник правоохранительных органов не нарушал законов, более того — пришел в ресторан «Семь пятниц» по службе, расследуя уголовное дело — кражу из квартиры дома в проезде Солнечном.
«Злоумышленник, незаконно проникнув в квартиру, похитил бытовую технику на общую сумму 23,5 тысячи рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, однако в ходе дальнейшей работы было установлено, что фигурант передавал похищенное имущество для сбыта своему знакомому, который ранее работал в кафе „Семь пятниц“. Для установления всех обстоятельств сотрудники уголовного розыска и начальник отдела полиции № 6 проводили оперативные мероприятия, в том числе, с выездом в „Семь пятниц“. В соответствии с законом „О полиции“, предъявив сотрудникам охраны служебное удостоверение, стражи правопорядка попросили пригласить администратора для уточнения информации. Персонал охраны вел себя вызывающе и отвечал отказом на законные требования сотрудников полиции. Молодые люди отказались предъявить документы, удостоверяющие личность, поэтому были доставлены в отдел полиции № 6, где их проверили по оперативным учетам на предмет совершения преступлений. После проведения необходимых процедур их отпустили», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Там отметили также, что первоапрельский визит ОМОНа в «Семь пятниц» никак не связан с расследованием данного уголовного дела и вообще начальником отдела полиции № 6. Это было оперативно-профилактическое мероприятие.
«Они на регулярной основе проводятся на территории областного центра. Сотрудники полиции проверяют увеселительные ночные заведения на предмет нарушений общественного порядка и соблюдения безопасности граждан. Присутствующих проверяют на причастность к совершению преступлений, на предмет возможно имеющихся запрещенных предметов и веществ. Подобное профилактическое мероприятие прошло 1 апреля в кафе „Семь пятниц“. В результате операции стражи правопорядка выявили два нарушения по линии миграционного законодательства (два иностранных гражданина были зарегистрированы по месту работы) и 2 нарушения по линии Роспотребнадзора (у двух работников кухни просрочены медицинские книжки). Материалы направлены в соответствующие инстанции», — отметили в полиции.
Чем закончится конфликт ресторанщиков и полицейских — покажет время. Возможно, произошедшим заинтересуются представители следственного управления и прокуратуры, однако пока нет информации о том, что в данных ведомствах знают о произошедшем.