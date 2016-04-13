«Ментовский беспредел» или добросовестная работа полиции?

«Без предупреждения и церемоний разгуливали без понятых по территории кухни в верхней одежде, изображая, как будто ищут наркотики, контрафактный алкоголь и вообще нелегалов из стран зарубежья. Даже на медицинские книжки позарились, как будто имеют отношение к Роспотребнадзору. Сотрудников ресторана как последних преступников вытащили в зал, сопровождая все это, угрозами и оскорблениями. Генерального директора обозвали наркобароном, а всех сотрудников соответственно помощниками в сбыте „белой смерти“. Также в помещение ресторана была заведена служебная собака, надрессированная на поиски наркотиков. Собака обошла всех гостей, обнюхивая их сумки. Как вы думаете, приятно ли было тем гостям, которые в коктейльных платьях и дорогих костюмах пришли праздновать день рождения или просто отдохнуть от трудной рабочей недели?», — пишет Kostas.