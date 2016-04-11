Тюменцы начали подбирать дачи на летний период

Цены на тюменские дачи в аренду разнятся и чаще всего являются договорными.
Как говорят специалисты рынка, зачастую найти дачу в аренду не составляет труда без агентства недвижимости. Достаточно приехать в любое понравившееся дачное общество к председателю или его дому — обычно там есть объявления об аренде дач. Да, и риэлторы не спешат заниматься дачами в аренду, так как за свои услуги они берут 50% от стоимости объекта, что не является доходной суммой в этом случае, а затрат на показ той самой дачи будет больше.
«Не каждому дача нужна в постоянное пользование, кто-то просто не желает огродничать и строиться в одном месте — таким людям удобно просто арендовать дачу. Этим летом одну, другим летом — другую. Вот и все разнообразие», — рассказала риэлтор одного из тюменских агентств недвижимости Людмила.
Дача — это недвижимость. На ней обычно есть постройки и насаждения. Чтобы уберечь их от порчи и утраты, специалисты рынка рекомендуют не только заключать с арендатором договор с описью, но и страховать дачное имущество, от пожара и краж.
«Для меня дача — это отдых. Мне нравится уход за огурцами, помидорами и морковкой. Люблю цветы, — говорит тюменка Ксения. — Аренда дачи для меня удачный выбор. Если этим летом я не еду в отпуск, то беру дачу. Если уже запланирована поездка, то дача отменяется. Вот и все».
На портале «NashGorod.ru. Недвижимость» на сегодняшний день предлагается лишь шесть вариантов дач в аренду в ценовом диапазоне 5–8 тысяч рублей в месяц. В разделе «земля в аренду» порядка 20 предложений по различным ценам. Еще больше объектов в разделе «дома, коттеджи».