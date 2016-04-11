Тюменцы начали подбирать дачи на летний период

Как говорят специалисты рынка, зачастую найти дачу в аренду не составляет труда без агентства недвижимости. Достаточно приехать в любое понравившееся дачное общество к председателю или его дому — обычно там есть объявления об аренде дач. Да, и риэлторы не спешат заниматься дачами в аренду, так как за свои услуги они берут 50% от стоимости объекта, что не является доходной суммой в этом случае, а затрат на показ той самой дачи будет больше.