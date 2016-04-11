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Кресла D-BOX: кино с виброэффектом

11 апреля 2016, 09:31
3D-очки и залы IMAX уже не устраивают любителей красочных экшэнов. Так считают создатели кресел D-BOX — это «чудо техники» уже начало появляться в российских кинотеатрах. Nashgorod.ru узнал, зачем кинозрители платят двойную цену за места на этих креслах.
Сюжет
Тюмень

На данный момент новые чудо-кресла можно найти в одном из залов кинотеатра «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл». Эти тридцать кресел находятся в самом его центре. Билеты на них стоят почти в два раза дороже, чем на любые другие места в этом зале.

По своему виду они немного напоминают кресла в самолетах или комфортабельных скоростных поездах, но откинуться на них можно не только назад, но и вбок. На правом подлокотнике можно отрегулировать под себя уровень чувствительности кресла.

Для тестирования кресла на экране появляется десятиминутный ролик, на котором мультипликационные персонажи катаются в тележке по американским горкам. Кресло начинает вибрировать и двигаться синхронно с тем, что происходит на экране, крениться вперед, когда вагон на экране начинает двигаться вниз, или наклоняться назад, когда персонажи взбираются вверх.

За десять минут от постоянных перемещений наклона кресла и его вибрации зритель вряд ли успеет устать. Но как же быть, если кресло дергается 1,5 или даже 2 часа подряд?

«Мы смотрели на этих креслах новую часть „Форсажа“ — это было незабываемо! Потрясающие ощущения», — делится сотрудница кинотеатра.

Поверим ей на слово и обратим внимание на расписание кинотеатра. Посмотреть, сидя на креслах D-BOX, можно лишь те фильмы, которые имеют специальную дорожку. К примеру, сейчас в движении можно увидеть лишь новую «Книгу Джунглей», о которой мы недавно писали.

Судя по числу забронированных мест, тюменские зрители хоть и не очень активно, но все же начинают покупать места на специальных креслах.

Плюсы:

— новые ощущения;

— погружение в происходящее на экране;

— эффект от D-box кресел может сочетаться с эффектом от 3D-очков.

Минусы:

— не рекомендуется пожилым людям и беременным женщинам;

— не стоит одновременно смотреть фильм и пить — есть вероятность расплескать напиток.

Виталий Беспалов

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