Кресла D-BOX: кино с виброэффектом

На данный момент новые чудо-кресла можно найти в одном из залов кинотеатра «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл». Эти тридцать кресел находятся в самом его центре. Билеты на них стоят почти в два раза дороже, чем на любые другие места в этом зале.
По своему виду они немного напоминают кресла в самолетах или комфортабельных скоростных поездах, но откинуться на них можно не только назад, но и вбок. На правом подлокотнике можно отрегулировать под себя уровень чувствительности кресла.
Для тестирования кресла на экране появляется десятиминутный ролик, на котором мультипликационные персонажи катаются в тележке по американским горкам. Кресло начинает вибрировать и двигаться синхронно с тем, что происходит на экране, крениться вперед, когда вагон на экране начинает двигаться вниз, или наклоняться назад, когда персонажи взбираются вверх.
За десять минут от постоянных перемещений наклона кресла и его вибрации зритель вряд ли успеет устать. Но как же быть, если кресло дергается 1,5 или даже 2 часа подряд?
«Мы смотрели на этих креслах новую часть „Форсажа“ — это было незабываемо! Потрясающие ощущения», — делится сотрудница кинотеатра.
Поверим ей на слово и обратим внимание на расписание кинотеатра. Посмотреть, сидя на креслах D-BOX, можно лишь те фильмы, которые имеют специальную дорожку. К примеру, сейчас в движении можно увидеть лишь новую «Книгу Джунглей», о которой мы недавно писали.
Судя по числу забронированных мест, тюменские зрители хоть и не очень активно, но все же начинают покупать места на специальных креслах.
Плюсы:
— новые ощущения;
— погружение в происходящее на экране;
— эффект от D-box кресел может сочетаться с эффектом от 3D-очков.
Минусы:
— не рекомендуется пожилым людям и беременным женщинам;
— не стоит одновременно смотреть фильм и пить — есть вероятность расплескать напиток.
Виталий Беспалов