Кресла D-BOX: кино с виброэффектом

На данный момент новые чудо-кресла можно найти в одном из залов кинотеатра «Киномакс» в ТРЦ «Кристалл». Эти тридцать кресел находятся в самом его центре. Билеты на них стоят почти в два раза дороже, чем на любые другие места в этом зале.