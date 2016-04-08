Цены на квартиры в Тюмени пока не поднялись, несмотря на рост спроса

За три месяца 2016 года Управлением Росреестра по Тюменской области на территории Тюменской области зарегистрировано 78 тысяч прав, сделок, ограничений прав, что на 10,3% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты отмечают рост спроса на недвижимость, но к повышению цен на квадратные метры это пока не привело.
Покупательская способность начала снижаться еще пару лет назад, когда банки начали активно поднимать ипотечные ставки. Затем, в марте 2015, когда появилась ипотека с государственной поддержкой, и тюменский рынок жилья преобразился. По данным тюменского Росреестра, в январе 2016 года рост количества зарегистрированных прав, сделок, ограничений (обременений) прав по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28, 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 10, 3%. В агентствах недвижимости Тюмени также подтверждают, что число сделок заметно выросло в марте.
Специалисты уверены, что такое положение дел обусловлено, во-первых, наличием в Тюмени и области огромного количества жилья, в том числе новостроек. Во-вторых, финансовая ситуация с иностранной валютой провоцирует вливать куда-то имеющиеся деньги, а зачастую люди предпочитают вкладываться именно в недвижимость. В-третьих, спрос подстегнула ипотека с господдержкой, которая изначально была рассчитана на год и сегодня продлена. По информации одного из крупных агентств недвижимости Тюмени, сегодня до 60% сделок проходит с привлечением ипотеки.
Отметим, что доступность, качество и скорость предоставления государственных услуг по регистрации прав на недвижимость в Тюменской области растет. Так, в настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости. Интернет-услуги экономят время и исключают влияние человеческого фактора, также размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%. «О востребованности услуги подачи заявления на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде свидетельствует статистика. За 7 месяцев 2015 года в Управление в электронном виде поступило 603 заявления, за 3 месяца 2016 года уже 1771», — сообщают в ведомстве.
Напомним, что средний срок государственной регистрации прав на территории области сокращен. Получить услуги ведомства можно различными способами: в электронном виде на портале Росреестра; в офисах Росреестра; в офисах Федеральной кадастровой палаты; в МФЦ; направив документы по почте.
Но активизирующийся спрос на тюменское жилье не повлиял пока на рост цен на квадратные метры. Слабое падение цен продолжается. По прогнозам специалистов, этим летом положение дел изменится, и цены вновь начнут стремиться вверх. Согласно данным портала «NashGorod.ru. Недвижимость», на 4 апреля 2016 года средняя цена квадратного метра в Тюмени составляет почти 54 тысячи рублей. Это немного выше, чем неделю назад.