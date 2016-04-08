Цены на квартиры в Тюмени пока не поднялись, несмотря на рост спроса

Отметим, что доступность, качество и скорость предоставления государственных услуг по регистрации прав на недвижимость в Тюменской области растет. Так, в настоящее время на портале Росреестра доступны все наиболее востребованные услуги ведомства: государственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости. Интернет-услуги экономят время и исключают влияние человеческого фактора, также размер государственной пошлины для физических лиц сокращается на 30%. «О востребованности услуги подачи заявления на регистрацию прав на недвижимость в электронном виде свидетельствует статистика. За 7 месяцев 2015 года в Управление в электронном виде поступило 603 заявления, за 3 месяца 2016 года уже 1771», — сообщают в ведомстве.