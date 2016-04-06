Тюменцев учат не допускать летального исхода

Одни очевидцы вызывают «03», и на этом их помощь заканчивается. Другие — более смелые и умелые — смогут грамотно помочь.
В Тюмени существует проект «Первая помощь». За два года в его рамках прошли обучение более тысячи человек, говорят в пресс-службе ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».
В очередной раз медики «скорой» провели мастер-класс по оказанию первой помощи для 60 сотрудников Тюменской областной библиотеки имени Менделеева.
Первый блок — неотложные состояния: симптомы и первая помощи при обмороке, эпилепсии, сахарном диабете (гипогликемическое состояние), тепловом ударе, второй — отработка практических навыков по остановке артериального кровотечения.
Заранее организаторы проекта дали курсантам домашнее задание: принести с собой упаковку бинта, ручку или карандаш. Конечно, все догадались, что эти предметы вполне могут заменить медицинский резиновый жгут. «Сделать „скрутку“ можно из таких подручных средств, как шарф, шнурок, ремень, usb-кабель, главное, чтобы длина была не меньше конечности, из которой кровь вытекает пульсирующей струей» — советовал Андрей Роготнев, перед тем, как все приступили испытывать друг на друге метод остановки кровотечения.
В конце занятия инструктор предложил разобрать несколько ситуаций, в которых бы ученики самостоятельно определили и показали последовательность спасательных мероприятий. «Произошло дорожно-транспортное происшествие, есть угроза возгорания автомобиля (задымление, стойкий запах бензина, пламя) — ваши действия, как будете спасать?» — спросил врач скорой помощи. Кресло автомобиля — обычный стул, один доброволец изображает пострадавшего, другой — спасающий, просунув руки ему под мышками и сцепив их в замок, взваливает его себе на грудь и тянет наружу… Главная ошибка — отсутствие фиксации шейного отдела позвоночника, а это может привести к еще большему повреждению и даже летальному исходу.
Научиться первой помощи при жизнеугрожающих состояниях можно на бесплатных занятиях. Запись по тел.: 89220703808.