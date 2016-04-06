Тюменцев учат не допускать летального исхода

В конце занятия инструктор предложил разобрать несколько ситуаций, в которых бы ученики самостоятельно определили и показали последовательность спасательных мероприятий. «Произошло дорожно-транспортное происшествие, есть угроза возгорания автомобиля (задымление, стойкий запах бензина, пламя) — ваши действия, как будете спасать?» — спросил врач скорой помощи. Кресло автомобиля — обычный стул, один доброволец изображает пострадавшего, другой — спасающий, просунув руки ему под мышками и сцепив их в замок, взваливает его себе на грудь и тянет наружу… Главная ошибка — отсутствие фиксации шейного отдела позвоночника, а это может привести к еще большему повреждению и даже летальному исходу.