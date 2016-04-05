Весенние дворы Тюмени: сапоги либо мокрые, либо грязные

В Тюмени уже началась генеральная уборка, управляющие компании откачивают воду кубометрами, но лужи в некоторых дворах продолжают стоять и сохнуть самостоятельно. Обойти водяную преграду, зачастую, конечно, можно. Но тогда горожане рискуют добраться домой по уши в грязи.
Во дворе дома № 71 по улице 50 лет ВЛКСМ разлилось огромное море, которое можно обойти лишь с другой стороны дома. Да, обойти можно, но стоит «море» уже не первую неделю. Мер управляющая компания не применяет, рассказала жительница дома Ирина.
«Из первого подъезда дома по улице Депутатская, 106 можно спуститься только по ступенькам, и остановиться, так как ни влево, ни вправо, дороги нет. Лужи, а под ними ямы и грязь. Из года в год одна и та же проблема. По этой дороге (вдоль дома № 106 по улице Депутатской) ходит очень много людей, т. к. это единственный тротуар, который соединяет жителей домов и пешеходов, от школы № 33 и до улицы Молодежной. Очень хочется выходить из подъезда и идти по тротуарам в чистой и сухой обуви», — сетует Светлана Владимировна.
Николай Николаевич уверяет, что ежегодно при таянии снега и во время дождей двор дома, расположенный по адресу Московский тракт 145/2, топит. «Невозможно выйти из дома без резиновых сапог. Кругом грязь, лужи, становиться невозможным перейти дорогу», — говорит горожанин.
«Плавает» и Широтная, 106: «При обращении на портал „Тюмень — наш дом“ я получила отчет, что выездная комиссия проблемы не увидела. Логично! Комиссия была через 10 (!!!) дней после обращения, когда всё само уже высохло, благо погода стояла соответствующая. При обращении на портал NashGorod.ru мне ответила Управа ВАО: „По критериям оценки дворовых территорий, установленным муниципальными правовыми актами, ваш двор не подпадает под субсидию на комплексное благоустройство дворовой территории“. Подскажите, где можно ознакомиться с этими актами и критериями, и насколько сильно нас должно затопить, чтобы дом попал под субсидию? Хотелось бы уточнить, что вопрос не стоит в откачке воды. Проблема в ямах, и в том, что этот участок находится в низине, в которую стекается вся вода с прилегающих территорий. На фотографиях пока еще „цветочки“, еще пару дней и лужа увеличится в разы. Скажите, почему, гуляя с ребенком, мне приходится обходить весь дом, чтобы выйти со двора или наоборот попасть к подъезду? Что входит в понимание „содержание придомовой территории“, за которое с нас берут деньги?», — прислала сообщение в NashGorod.ru возмущенная жительница дома 29 марта.
И уже 4 апреля она же сообщила, что ямы в арке засыпали асфальтной срезкой. «Её не утрамбовали, и не пройдет, наверное, и недели, как срезка растащится колесами проезжающих по ней машин. Необходимо конкретно латать эти дыры, а не прятать их», — уверена женщина.
На улице Сосьвинской, 47 тоже пешеходам приходится добираться домой в сырых или грязных сапогах: по асфальту или по газону.
Отметим, что все дворовые территории города Тюмени делятся по ответственности — те, что находятся в общедолевой собственности жильцов многоэтажных домов, в ведении управляющих организаций, за другими дворами и проездами следят управы округов.
Руководители каждой управы округа решают вопросы подтопления. Так, сегодняшним утром руководитель управы Калининского округа на выезде разбираются с вопросами подтопления районов Маяка и Комарова.
«Управляющие компании в соответствии с правилами благоустройства и договором содержания общего имущества дома осуществляют откачку талых вод. Управы также проводят эти работы своими силами и с привлечением подрядчиков», — объяснил руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт. По его словам, ни одна территория без внимания не остается. «В этом году, например, в районе Тура подтапливает район остановочного комплекса — воду там периодически откачивает подрядчик», — привел пример чиновник. Он пояснил, что подтоплений в новых районах можно было бы избежать, если бы при строительстве дорог проводили ливневую канализацию, но жилье строится намного быстрее, чем дороги, поэтому появляется дорожное полотно в том виде, в котором есть. Точечно вопросы подтопления решаются.
Между тем, генеральная уборка в городе уже началась. Как сообщает пресс-служба городской администрации, за 7 последних дней в общей сложности очищено от пыли и грязи 387 опор освещения, промыто 900 квадратных метров тротуаров, приведено в порядок почти 7,5 тысячи погонных метров перильных и 20 тысяч метров барьерных ограждений. В выходные рабочие усиленно отмывали остановочные павильоны. Удалось обновить 300 комплексов. В среднем на одну остановку у бригады уходит 30 минут — это 40–50 конструкций в день.