Весенние дворы Тюмени: сапоги либо мокрые, либо грязные

«Плавает» и Широтная, 106: «При обращении на портал „Тюмень — наш дом“ я получила отчет, что выездная комиссия проблемы не увидела. Логично! Комиссия была через 10 (!!!) дней после обращения, когда всё само уже высохло, благо погода стояла соответствующая. При обращении на портал NashGorod.ru мне ответила Управа ВАО: „По критериям оценки дворовых территорий, установленным муниципальными правовыми актами, ваш двор не подпадает под субсидию на комплексное благоустройство дворовой территории“. Подскажите, где можно ознакомиться с этими актами и критериями, и насколько сильно нас должно затопить, чтобы дом попал под субсидию? Хотелось бы уточнить, что вопрос не стоит в откачке воды. Проблема в ямах, и в том, что этот участок находится в низине, в которую стекается вся вода с прилегающих территорий. На фотографиях пока еще „цветочки“, еще пару дней и лужа увеличится в разы. Скажите, почему, гуляя с ребенком, мне приходится обходить весь дом, чтобы выйти со двора или наоборот попасть к подъезду? Что входит в понимание „содержание придомовой территории“, за которое с нас берут деньги?», — прислала сообщение в NashGorod.ru возмущенная жительница дома 29 марта.