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Любители уличных драк обещают разобраться со всем Тобольском

25 марта 2016, 15:07
Агрессивно настроенные любители драк со всей страны обещают разобраться с прокурором Тобольска и вообще с жителями города. Поводом для такой реакции стала блокировка группы «Только уличные драки (ТУД)» в социальной сети «ВКонтакте», в которой состояло более 700 тысяч человек.

Несколько дней назад группа была заблокирована администрацией «ВКонтакте» после того, как Тобольский городской суд принял решение удовлетворить иск прокурора города Евгения Бирюкова. Опубликованная на странице «ТУД» информация, содержащая, как говорится в судебном постановлении, «видеоролики с агрессивным поведением несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних, драками между детьми, избиением детей», признана запрещенной для распространения на территории РФ.

Как чаще всего и бывает в таких случаях, часть подписчиков перешла в резервную группу. Сейчас в ней состоит более 130 тысяч человек. Тем не менее, администрация группы «Только уличные драки (ТУД)» не теряет надежды на ее восстановление: «Роскомнадзор принял сегодня нашу заявку и обозначил дату рассмотрения нашего дела на 19 апреля. Что же, месяц, это, конечно, много и долго, но, я думаю, мы справимся, и ТУД восстанет из пепла уже к концу апреля!».

Рядовые подписчики группы восприняли новость о ее блокировке, мягко говоря, негативно. На стене нового сообщества они высказываются в адрес тобольского прокурора и жителей города, не скрывая эмоций и в большинстве случаев нецензурно. Любители уличных драк предложили «собраться всем ТУДом» и поехать разбираться со всем Тобольском.

Пока же они терроризируют тобольские группы в той же соцсети. Администратор группы «Типичный Тобольск» Александр Касьянов рассказал, что ему и другим админам пришлось удалить множество комментариев с нецензурной лексикой и оскорбительных картинок. При этом, как отметил Александр, всерьез угрозы «ТУДовцев» большинство тоболяков не воспринимает — это больше похоже на атаку диванных троллей. В сети, между тем, продолжают появляться записи с тэгами #jesuisTUD и #ТУДживи.

Отметим, что в тобольской полиции в курсе того, что жителей города пытаются запугивать в соцсетях. «Ситуация отслеживается, обстановка контролируется сотрудниками правоохранительных органов. Повышенного криминогенного фона в Тобольске не наблюдается. Однако в случае обострения ситуации сотрудники полиции будут готовы принять все необходимые меры», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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