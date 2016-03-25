Любители уличных драк обещают разобраться со всем Тобольском

Как чаще всего и бывает в таких случаях, часть подписчиков перешла в резервную группу. Сейчас в ней состоит более 130 тысяч человек. Тем не менее, администрация группы «Только уличные драки (ТУД)» не теряет надежды на ее восстановление: «Роскомнадзор принял сегодня нашу заявку и обозначил дату рассмотрения нашего дела на 19 апреля. Что же, месяц, это, конечно, много и долго, но, я думаю, мы справимся, и ТУД восстанет из пепла уже к концу апреля!».