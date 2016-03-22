Коллекторский беспредел-2: вымогатели атакуют социальные сети

Вчера, 21 марта, одному из корреспондентов NashGorod.ru в социальной сети «ВКонтакте» пришел запрос на добавление в друзья от некого Ахмеда Расулова. При переходе на страницу незнакомца журналисты увидели, что на стене его профиля размещены оскорбительные карикатуры на жителей Тюмени и других городов. Из семейных фотографий, найденных в интернете, неизвестные «художники» сделали коллажи: подрисовали людям рога, окружили их фотографиями свиней, грызунов. Рисунки сопровождались подписями о том, что изображенные люди находятся в розыске, а также требованиями немедленно погасить долги.
На одной из карикатур была изображена водитель-дальнобойщик Татьяна Самопальникова, у которой редакция брала мини-интервью, приуроченное ко дню 8 Марта. Вероятно, коллекторы находили в социальных сетях страницы должников, создавали из их фотографий оскорбительные коллажи, а затем, отправляя запросы друзьям жертв, демонстрировали художества их близким и знакомым. С разрешения Татьяны NashGorod.ru публикует изображение, найденное на странице Ахмеда Расулова (отдельные фрагменты удалены).
Фото: vk.com, Ахмед Расулов (отредактировано)
Как рассказала сама Татьяна, некоторое время назад она взяла небольшой заем на неотложные нужды в одной из микрофинансовых организаций. «К сожалению, ситуация в транспортной отрасли сложилась так, что найти работу стало нелегко, в результате у меня возникли просрочки по данному договору. Я не отказываюсь от своего долга и планирую его погасить при первой же возможности, но в настоящее время я испытываю материальные трудности и физически не могу рассчитаться», — пояснила она.
В УМВД по Тюменской области сообщили, что сведения о попытках взыскателей незаконно оказывать давление на должника через социальные сети поступали и раньше. «Некоторое время назад правоохранительными органами был зарегистрирован случай, когда коллекторы, разместили в социальных сетях фотографию гражданина, сопроводив ее подписью о том, что данный человек объявлен в розыск за преступления сексуального характера в отношении малолетних детей», — прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД Светлана Новик.
По словам полицейских, действия коллекторов, разглашающих сведения о личной жизни, в т.ч. о факте и размере долга, а также распространяющих клевету, как правило, незаконны. Стражи порядка просят всех пострадавших от незаконных действий кредиторов обращаться в органы внутренних дел по месту жительства. Сообщить о злоупотреблениях со стороны «охотников за долгами» также можно при помощи сайта mvd.ru
Напомним, в начале марта в Тюмени произошел другой коллекторский скандал. Из-за долга учительницы истории в размере около 7000 рублей вымогатели терроризировали звонками одну из школ города. Злоумышленники в грубой форме угрожали сотрудникам учебного учреждения физической расправой, звонили практически без перерыва, парализовав телефонную линию и оставив администрацию школы без связи. В связи с возможной угрозой безопасности детей, было принято решение вызвать полицию. Публикация портала NashGorod.ru о произволе «охотников за долгами» стала поводом к проведению прокурорской проверки.