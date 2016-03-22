Коллекторский беспредел-2: вымогатели атакуют социальные сети

Как рассказала сама Татьяна, некоторое время назад она взяла небольшой заем на неотложные нужды в одной из микрофинансовых организаций. «К сожалению, ситуация в транспортной отрасли сложилась так, что найти работу стало нелегко, в результате у меня возникли просрочки по данному договору. Я не отказываюсь от своего долга и планирую его погасить при первой же возможности, но в настоящее время я испытываю материальные трудности и физически не могу рассчитаться», — пояснила она.