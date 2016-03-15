Частным лицам хотят запретить владеть грузовиками

Как сообщает газета «Ведомости», по словам замминистра, требования по безопасности перевозок будут соблюдаться только в том случае, если регистрация грузовых автомобилей на физлиц будет запрещена. «Этот транспорт активно используется в коммерческих перевозках: маршрутные ГАЗели, грузовые автомобили, которые компании арендуют вместе с водителями. Но физлица якобы не ведут коммерческой деятельности и поэтому не обязаны оборудовать машины тахографами, позволяющими регистрировать скорость движения, пробег, периоды отдыха водителя, а ГИБДД вправе контролировать их наличие только на машинах юрлиц», — приводят федеральные СМИ слова представителей госавтоинспекции.
По подсчетам ГИБДД и центра «Движение без опасности», водители грузовиков, принадлежащих физлицам, стали причинами более 70% ДТП с участием грузового транспорта — в 7759 авариях погибло 1768 человек. А число ДТП с участием грузового автотранспорта юрлиц сокращается, замечает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.
Тюменские собственники грузового транспорта восприняли инициативу заместителя главы МВД критически. В ассоциации грузоперевозчиков и водителей-профессионалов Тюменской области, выразили сомнение в том, что идея о запрете регистрации грузового транспорта физическими лицами соответствует Конституции РФ. «Закон дает гражданину право приобретать и использовать любое движимое и недвижимое имущество. У нас не тоталитарная страна, и введение ограничений такого рода выглядит как минимум глупо. Кроме того, в сельской местности большое количество людей использует грузовые автомобили в частном подсобном хозяйстве, например, для доставки дров. Запрет ухудшит и без того непростое положение селян», — пояснил председатель ассоциации Сергей Мишарин.
Точку зрения грузоперевозчиков разделили и юристы. «Как Конституция, так и Гражданский Кодекс разрешают гражданам владеть любыми объектами гражданских прав, не ограниченными к свободному обороту, а также использовать их в любой цели, не запрещенной законом. Я не вижу оснований для введения запрета для частных лиц на владение грузовиками. В случае, если транспортное средство используется в коммерческих целях, это обоснованно влечет возникновение у гражданина определенных обязанностей, например, по регистрации в качестве предпринимателя. Но грузовой автомобиль может использоваться также в личных целях, и запрет такого вида деятельности ни чем не обоснован», — рассказал юрист общества по защите прав автомобилистов «АвтоСоюз-72» Александр Воронов.
С критикой идеи заместителя министра внутренних дел ранее выступила также Федерация Автовладельцев России. «Видимо, в МВД после протестов против „Платона“ поняли, что не могут контролировать граждан — собственников грузовиков, которые и стали основой протеста. С компаниями государству удобнее вести диалог — меньше протестуют», — рассказал газете «Ведомости» председатель ФАР Сергей Канаев.
Тем временем, на региональном уровне автоинспекторы усиливают контроль за движением грузового транспорта. Как сообщает ГИБДД, с 15 по 18 марта в Тюменской области пройдет специальное мероприятие «Грузовик», направленное на снижение аварийности на грузовом транспорте, предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения в сфере грузоперевозок автомобильным транспортом.
Автоинспекторы проверят выполнение владельцами большегрузов обязанностей по обеспечению предрейсового контроля технического состояния транспорта, прохождению водителями предрейсового медицинского осмотра, создания условий для соблюдения режима труда и отдыха водителей. Официальным поводом к проведению мероприятия послужило увеличение количества ДТП с участием грузового транспорта в сравнении с показателями предыдущих лет.