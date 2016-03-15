Частным лицам хотят запретить владеть грузовиками

Точку зрения грузоперевозчиков разделили и юристы. «Как Конституция, так и Гражданский Кодекс разрешают гражданам владеть любыми объектами гражданских прав, не ограниченными к свободному обороту, а также использовать их в любой цели, не запрещенной законом. Я не вижу оснований для введения запрета для частных лиц на владение грузовиками. В случае, если транспортное средство используется в коммерческих целях, это обоснованно влечет возникновение у гражданина определенных обязанностей, например, по регистрации в качестве предпринимателя. Но грузовой автомобиль может использоваться также в личных целях, и запрет такого вида деятельности ни чем не обоснован», — рассказал юрист общества по защите прав автомобилистов «АвтоСоюз-72» Александр Воронов.