Сотрудники «Тепло Тюмени» устранили «аварию» на теплосетях Таллинской улицы

Теплосетевые объекты города — это источник повышенной опасности, в работе которого возможны технологические нарушения. Сегодня на обслуживании у «Тепло Тюмени» в Тюмени 601 км тепловых сетей, 46 котельных, 176 центральных тепловых пунктов и 30 квартальных тепловых пунктов. Порядка 50% тепловых сетей, эксплуатируемых компанией, находятся в изношенном состоянии. Ежедневно энергетикам приходится устранять до 30 повреждений на теплосетевом имуществе.
17 февраля в рамках проводимых тренировочных мероприятий, персоналом эксплуатационного района № 3 «Тепло Тюмени» был выявлен разлив теплоносителя из тепловой камеры № 22 и пламя на изоляции трубопровода тепловой трассы. При проведении тренировок, четыре слесаря по обслуживанию тепловых сетей, во главе с заместителем начальника района, отрабатывали действия, с которыми им приходится сталкиваться при аварийном отключении участка тепловой сети и устранении повреждения в тепловой камере, а также при возгорании тепловой изоляции трубопровода.
К слову, в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» контрольные противоаварийные тренировки проводятся среди сотрудников эксплуатационных районов «Тепло Тюмени» ежеквартально, сообщают в компании.
В ходе устранения повреждения в тепловой камере, участники выставили предупреждающие дорожные знаки. Оградив место возникновения аварии, слесари произвели замеры температуры воздуха в тепловой камере и уровня воды, с последующей откачкой воды. После необходимых манипуляций, сотрудники энергетической компании приступили к устранению повреждения, по окончанию которого был произведен запуск участка тепловой сети.
Для устранения пожара, условно была вызвана пожарная бригада. До приезда пожарных, слесари начали действия по локализации огня на тепловой трассе первичными средствами пожаротушения. После прибытия работников пожарной охраны и локализации пожара, слесарь произвел осмотр повреждённых мест изоляции трубопровода. В ходе устранения пожара, условно пострадал работник теплосетевой компании, которому впоследствии была оказана первая медицинская помощь.
По окончании тренировки, начальник эксплуатационного района и начальник отдела охраны труда и производственного контроля «Тепло Тюмени» произвели «разбор полетов» персонала и оценили общие результаты тренировки и индивидуальных действий ее участников. В итоге, все участники учений получили удовлетворительную оценку.