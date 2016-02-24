Сотрудники «Тепло Тюмени» устранили «аварию» на теплосетях Таллинской улицы

17 февраля в рамках проводимых тренировочных мероприятий, персоналом эксплуатационного района № 3 «Тепло Тюмени» был выявлен разлив теплоносителя из тепловой камеры № 22 и пламя на изоляции трубопровода тепловой трассы. При проведении тренировок, четыре слесаря по обслуживанию тепловых сетей, во главе с заместителем начальника района, отрабатывали действия, с которыми им приходится сталкиваться при аварийном отключении участка тепловой сети и устранении повреждения в тепловой камере, а также при возгорании тепловой изоляции трубопровода.