В России новый праздник — на Мосту влюбленных установят флаг

Главный День российских студенческих отрядов — 17 февраля в Тюмени пройдет под названием «День в целинках». Все участники областного отрядного движения должны будут прийти на работу, учебу в «целинках» (куртках зеленого цвета с отрядными нашивками»), сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
Самым зрелищным мероприятием станет торжественное шествие с флагом Российских студотрядов по нижнему ярусу набережной Туры, его установка на опору Моста влюбленных. Параллельно пройдет викторина на знание истории отрядного движения. Участие в ней смогут принять как студенты, так и просто прохожие. Учитывая погодные условия, всем желающим будет предложен горячий чай.
Празднование Дня РСО продолжится вечерним «заездом» на коньках во Дворце спорта «Прогресс».
18 февраля в ТГУ пройдет интеллектуальная игра на знание ценностей РСО и устава РСО, истории областного отрядного студенческого движения. «Знатоки» получат ценные призы с символикой РСО.
24 февраля будут подведены итоги социальной акции «Помощь Дому малютки», стартовавшей среди вузов в начале февраля. Представители ТОСО вручат руководству учреждения расходные материалы, закупленные на собранные в рамках акции средства.
На этом праздничные мероприятия не завершатся. В течение всего года Тюменским областным студенческим отрядом будут проводиться различные флэшмобы и акции. К тому же сразу после празднования Всероссийского дня РСО тюменские студотряды начнут плотно готовится к очередной целине — третьему трудовому семестру.
Для Тюменской области этот праздник — особенный. Наш регион отмечает еще и 50-летие со дня образования Тюменского областного студенческого отряда (ТОСО). За это время в рядах стройотрядовцев побывали такие известные для тюменцев люди (личности) как депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, экс-глава региона Сергей Собянин и другие.