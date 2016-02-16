В России новый праздник — на Мосту влюбленных установят флаг

Для Тюменской области этот праздник — особенный. Наш регион отмечает еще и 50-летие со дня образования Тюменского областного студенческого отряда (ТОСО). За это время в рядах стройотрядовцев побывали такие известные для тюменцев люди (личности) как депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн, экс-глава региона Сергей Собянин и другие.