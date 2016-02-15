Вирус Зика появился в России

Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за пассажирами с начала 2016 года. На 15.02.2016 в аэропортах и морских пунктах пропуска, принимающих рейсы из стран Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Океании и Африки досмотрено более 50 тысяч лиц на наличие признаков инфекционных заболеваний.