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Вирус Зика появился в России

15 февраля 2016, 17:11
Первый случай завоза лихорадки Зика зафиксирован на территории Российской Федерации. Его обнаружили у женщины, которая вернулась в Москву после отдыха в Доминиканской Республике, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отмечается в сообщении ведомства, по прибытии на родину у пациентки проявлений заболевания не отмечалось. Однако спустя несколько дней после возвращения у нее было зафиксировано ухудшение самочувствия, сыпь и температура.

»В настоящее время заболевшая находится в боксе инфекционного стационара, состояние удовлетворительное. Установлено медицинское наблюдение за контактными членами семьи, клинических проявлений заболевания не выявлено, результаты исследований на вирус Зика отрицательные, — сообщают в Роспотребнадзоре. — На авиаборту, которым заболевшая прибыла из Доминиканской Республики, по прибытии проведен весь комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, угроза здоровью пассажиров отсутствует».

Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за пассажирами с начала 2016 года. На 15.02.2016 в аэропортах и морских пунктах пропуска, принимающих рейсы из стран Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна, Бразилии, Юго-Восточной Азии и Океании и Африки досмотрено более 50 тысяч лиц на наличие признаков инфекционных заболеваний.

Напомним, вспышка инфекционного заболевания, лихорадки Зика, была зафиксирована на территории 27 стран Североамериканского, Южноамериканского и Азиатско-тихоокеанского регионов. Переносчиками инфекции являются комары. Случаи заболевания у человека в большинстве заканчиваются выздоровлением, однако, вирус чрезвычайно опасен для беременных женщин, поскольку может привести к аномалиями развития плода, вплоть до микроцефалии новорожденных.

В климатических условиях Российской Федерации риска распространения лихорадки Зика нет. Вместе с тем, обращает внимание Роспотребнадзор, при планировании отдыха в странах тропического и субтропического климата необходимо выбирать страны, благополучные в эпидемиологическом отношении.

При появлении одного или нескольких симптомов заболевания (жар, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, усталость) в течение 2–3 недель после возвращения из стран, эндемичных по вирусу Зика, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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