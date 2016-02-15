В Тюмени вспомнили погибших воинов-интернационалистов

Напомним, что в конце 1979 года советские войска вошли в Афганистан для поддержки правительственных сил, боровшихся с вооруженными формированиями на территории страны. 15 тысяч советских солдат и офицеров погибли на этой войне. Сейчас на территории тюменской области проживают более двух тысяч ветеранов-афганцев.