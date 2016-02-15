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В Тюмени вспомнили погибших воинов-интернационалистов

15 февраля 2016, 13:36
Тюменские ветераны войны в Афганистане, родственники и друзья погибших солдат, почтили память воинов-интернационалистов. Торжественная церемония, посвященная 27-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялась сегодня в сквере Губкина.
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Тюмень

У мемориала воинам-афганцам собрались также представители общественных организаций, силовых ведомств, общественности, организаций патриотического воспитания молодежи и жители Тюменской области. Они возложили венки и цветы к памятнику тюменцам, погибшим в Афганистане, и провели митинг.

Перед собравшимися выступили единственный Герой России, проживающий в Тюменской области, депутат Владимир Шарпатов, военный комиссар региона Александр Моторин и другие.

«Нашему молодому поколению сейчас, в обстановке новых угроз миру и стабильности, как никогда важны примеры патриотизма», — отметил руководитель областной организации «Боевое братство» Борис Громов. После память земляков почтили минутой молчания.

Напомним, что в конце 1979 года советские войска вошли в Афганистан для поддержки правительственных сил, боровшихся с вооруженными формированиями на территории страны. 15 тысяч советских солдат и офицеров погибли на этой войне. Сейчас на территории тюменской области проживают более двух тысяч ветеранов-афганцев.

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