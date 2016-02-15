В Тюмени вспомнили погибших воинов-интернационалистов

У мемориала воинам-афганцам собрались также представители общественных организаций, силовых ведомств, общественности, организаций патриотического воспитания молодежи и жители Тюменской области. Они возложили венки и цветы к памятнику тюменцам, погибшим в Афганистане, и провели митинг.
Перед собравшимися выступили единственный Герой России, проживающий в Тюменской области, депутат Владимир Шарпатов, военный комиссар региона Александр Моторин и другие.
«Нашему молодому поколению сейчас, в обстановке новых угроз миру и стабильности, как никогда важны примеры патриотизма», — отметил руководитель областной организации «Боевое братство» Борис Громов. После память земляков почтили минутой молчания.
Напомним, что в конце 1979 года советские войска вошли в Афганистан для поддержки правительственных сил, боровшихся с вооруженными формированиями на территории страны. 15 тысяч советских солдат и офицеров погибли на этой войне. Сейчас на территории тюменской области проживают более двух тысяч ветеранов-афганцев.