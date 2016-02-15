В районе улицы Федюнинского стоит брошенный автопоезд

Как сообщает пресс-служба администрации города Тюмени, грузовой автомобиль припаркован на улице Федюнинского у дома № 86 уже больше месяца. Государственный номер тягача — О942ХУ86. Грузовик сцеплен со шторным полуприцепом с госномером АА4580, 67 регион.
По внешнему виду автопоезда становится понятно, что водитель оставил его в этом месте значительно больше месяца назад. За это время грузовик изрядно завалило снегом и забросало грязью. Техника, производившая уборку автодороги, оставила по левому борту грузовика полуметровую гряду наледи и наста. Из пневмоподушек подвески почти полностью вышел воздух, и автомобиль буквально сел подкрылками на колеса. Кроме того, автомобиль лишился переднего номерного знака — по всей вероятности, он был похищен или поврежден вандалами.
Как пояснили в МКУ «Тюменьгортранс», в среднем в месяц производится эвакуация 5–7 брошенных машин. Все они помещаются на стоянку по адресу ул. Республики, 200. В течение полугода эвакуированный автомобиль остается на этой стоянке. В это время ведется розыск владельца, и если собственник не объявился, автомобиль признается бесхозным и направляется на утилизацию. Если же собственник дает о себе знать, он может вернуть машину, оплатив эвакуацию и хранение автомобиля. В прошлом году так поступили 43 человека. Стоимость хранения автомобиля до 3,5 тонн на стоянке брошенных автомобилей составляет 48 рублей в сутки, свыше 3,5 тонн — 96 рублей в сутки.
У МКУ «Тюменьгортранс» был опыт эвакуации и крупногабаритных автомобилей свыше 3,5 тонн, таких как ГАЗ-53, ЗИЛ-130, автобус «Хенде Каунти Кузбасс». Хотя, как правило, эвакуировать приходится легковые автомобили, причем в плачевном состоянии.
Freighliner на Федюнинского — один из первых случаев, когда хозяин бросает на произвол судьбы магистральный автопоезд. Вместе с тем, в практике городских управ были случаи, когда брошенными оказывались дорогие иномарки. За последние три месяца в списки машин, подлежащих эвакуации, попадали Volkswagen Bora, Honda CR-V, Nissan Wingroad, а также Toyota и Audi.
Напомним, согласно постановлению администрации города Тюмени, брошенными признаются автомобили, находящиеся без движения более 30 дней и имеющие признаки разукомплектованности: отсутствие на машине узлов, агрегатов, кузовных деталей. Информацию о брошенных машинах жители города могут сообщить в управу административного округа либо квартальному. Также эти сведения можно передать через портал «Тюмень — наш дом» .