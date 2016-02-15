В районе улицы Федюнинского стоит брошенный автопоезд

Как пояснили в МКУ «Тюменьгортранс», в среднем в месяц производится эвакуация 5–7 брошенных машин. Все они помещаются на стоянку по адресу ул. Республики, 200. В течение полугода эвакуированный автомобиль остается на этой стоянке. В это время ведется розыск владельца, и если собственник не объявился, автомобиль признается бесхозным и направляется на утилизацию. Если же собственник дает о себе знать, он может вернуть машину, оплатив эвакуацию и хранение автомобиля. В прошлом году так поступили 43 человека. Стоимость хранения автомобиля до 3,5 тонн на стоянке брошенных автомобилей составляет 48 рублей в сутки, свыше 3,5 тонн — 96 рублей в сутки.