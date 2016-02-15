В подъезде домофон: сколько стоит и чей он?

О чем молчат УК
Для горожан, которые живут в новостройках, где проектом предусмотрено наличие домофонов, эти устройства — общее имущество дома. Однако нет ни одного закона, который однозначно обязывал бы всех остальных граждан присваивать домофону общий статус. Нужно помнить: ставя подпись под тем, что домофон включается в общее имущество дома, жильцы вручают все бразды правления своей управляющей компании.
В этом случае УК сама будет решать, с какой домофонной компанией ей сотрудничать. Регулировать стоимость услуги гражданам вряд ли удастся: в платежках просто появится очередная строка.
По сути, изменить величину тарифа за услуги домофона жители дома смогут только один раз в году, приняв решение во время общего собрания. Но и это порой осуществить непросто, потому что люди весьма неохотно участвуют в подобных мероприятиях. Попробуйте вспомнить, когда в вашем доме в последний раз проходило общее собрание, и какие конкретные решения на нем удалось принять.
Сколько будет стоить домофон, если перевести его в общее имущество дома?
При включении домофона в состав общего имущества, его стоимость будет рассчитываться исходя из количества квадратных метров в квартире, как и многие услуги. То есть за одну и ту же трубку владельцы больших и маленьких квартир будут платить совершенно разные деньги. Средний тариф, установленный в Тюмени, составляет 71 копейку за квадратный метр жилой площади.
Размер месячного платежа вычислить просто: достаточно умножить величину тарифа на количество квадратных метров в вашей квартире. Очевидно, что обладатели «двушек», «трешек» и еще более габаритного жилья оказываются в проигрыше. При этом, если жители не утвердили размер тарифа, управляющая компания самостоятельно раз в год его индексирует.
«Нередко „коммунальщики“ прибегают и к различным хитростям, например, „прячут“ стоимость сервиса „входного устройства“ в такой строке как „Содержание и ТО общедомового имущества“ и в результате взвинчивают цену. Ну и, наконец, не упустит управляющая компания возможности заработать и при взимании дополнительной платы за оборудование, которое вышло из строя и нуждается в замене. Это могут быть доводчики, блоки вызова, линейная разводка от электрощита до квартиры и так далее», — комментируют в Общественной организации «Западно-Сибирские домофонные компании».
Выбор есть
Жильцы вполне могут самостоятельно — даже не целым домом, а отдельным подъездом — договориться между собой и выбрать ту домофонную компанию, которая подойдет им по стоимости и качеству. Только стоит помнить, чтобы исправить или заменить доводчик или иное оборудование своего домофона, обращаться к «домофонщикам» придется жильцам самостоятельно, здесь УК вопрос не решит, поскольку к делу не относится.
Многие тюменцы замечают, что сломанное или устаревшее оборудование компании зачастую меняют бесплатно.
Около 10 лет в Тюмени цены на этом рынке неизменны — 35–40 рублей в месяц за обслуживание одного переговорного устройства. Дело в том, что среди домофонных компаний довольно высока конкуренция, сменить одну на другую труда не составляет. При этом терять клиентов никто, естественно, не хочет, потому и стоимость услуги не растет.
«Если заключить индивидуальный — на ваших условиях — договор технического обслуживания домофона, то есть в результате жильцы сами будут управлять своим имуществом и станут регулятором цены и качества предоставляемой услуги», — считают в общественной организации.
Теперь Екатерина знает, что изменится при вводе домофона в состав общего имущества. Об этом она расскажет соседям, и вместе они решат, как им поступить.