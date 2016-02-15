В подъезде домофон: сколько стоит и чей он?

«Нередко „коммунальщики“ прибегают и к различным хитростям, например, „прячут“ стоимость сервиса „входного устройства“ в такой строке как „Содержание и ТО общедомового имущества“ и в результате взвинчивают цену. Ну и, наконец, не упустит управляющая компания возможности заработать и при взимании дополнительной платы за оборудование, которое вышло из строя и нуждается в замене. Это могут быть доводчики, блоки вызова, линейная разводка от электрощита до квартиры и так далее», — комментируют в Общественной организации «Западно-Сибирские домофонные компании».