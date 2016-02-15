В музее открывается большая выставка западноевропейского искусства

Живописные выставки западного искусства — не в новинку для посетителей Тюменского музея ИЗО, а вот графику европейских художников продемонстрируют впервые. Выставочный проект дополнят: скульптура, мебель, венский и майсенский фарфор (Германия).
Из наиболее ярких произведений, которые будут представлены на выставке «Европейская классика», стоит отметить работу неизвестного итальянского художника «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем» (подражание Рафаэлю), голландского художника-портретиста Николаса Маса, полотно известного французского пейзажиста Клода Верне, а также мастера немецкой миниатюры Йозефа Карла Штиллера. Он создал по заказу баварского короля Людовика I, так называемую, «Серию красавиц», галерея этих портретов находится в Мюнхене. На выставке будут представлены миниатюры из этой серии: «Портрет королевы Баварской» и «Портрет Катарины Ботцарис. Интересен мужской портрет 1609 года кисти неизвестного испанского художника круга Бартоломе Гонсалеса. Такие портреты обычно заказывались приближёнными испанского королевского двора. Всего в коллекции Музея изобразительных искусств, формировавшейся не одно десятилетие, находится более ста произведений западноевропейского искусства XVII — нач. XX веков, которые представляют художественные школы ¬- Италии, Голландии, Фландрии, Испании, Франции и другие.
После революции 1917 года многие частные коллекции были национализированы, отправлены в Государственный музейный фонд и распределены между провинциальными музеями. Часть произведений в разное время была передана Государственным Эрмитажем. Несколько десятков работ западноевропейских художников хранились в фондах тюменского краеведческого музея. После организации в 1957 году картинной галереи, эти экспонаты перешли в её фонд и начали демонстрироваться публике, сообщает пресс-служба музейного комплекса.
Последний раз выставка, посвященная западноевропейскому искусству, была представлена в Музейном комплексе шесть лет назад.
Экспозиция «Европейская классика» будет представлена с 16 февраля по 4 июля 2016 года в Музее изобразительных искусств по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 47.