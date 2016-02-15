В музее открывается большая выставка западноевропейского искусства

Из наиболее ярких произведений, которые будут представлены на выставке «Европейская классика», стоит отметить работу неизвестного итальянского художника «Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем» (подражание Рафаэлю), голландского художника-портретиста Николаса Маса, полотно известного французского пейзажиста Клода Верне, а также мастера немецкой миниатюры Йозефа Карла Штиллера. Он создал по заказу баварского короля Людовика I, так называемую, «Серию красавиц», галерея этих портретов находится в Мюнхене. На выставке будут представлены миниатюры из этой серии: «Портрет королевы Баварской» и «Портрет Катарины Ботцарис. Интересен мужской портрет 1609 года кисти неизвестного испанского художника круга Бартоломе Гонсалеса. Такие портреты обычно заказывались приближёнными испанского королевского двора. Всего в коллекции Музея изобразительных искусств, формировавшейся не одно десятилетие, находится более ста произведений западноевропейского искусства XVII — нач. XX веков, которые представляют художественные школы ¬- Италии, Голландии, Фландрии, Испании, Франции и другие.