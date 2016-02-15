Тюменские автоинспекторы ведут скрытое патрулирование

Как сообщила пресс-служба администрации, при виде патрульной автомашины ДПС, водители становятся более дисциплинированы и законопослушны. Когда такого «надзирателя» нет рядом, многие позволяют себе грубость по отношению к правилам и другим участникам дорожного движения: обгоняют по обочине, «забывают» про указатели поворота, игнорируют запрещающие сигналы светофоров. Все это чревато дорожными авариями. Как раз на выявление таких нарушений и направлено скрытое патрулирование ГИБДД.