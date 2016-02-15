Тюменские автоинспекторы ведут скрытое патрулирование

Несколько дней назад в редакцию Nashgorod.ru обратился житель города Тюмени. Молодой человек заметил на одной из тюменских дорог двух полицейских в форме, они сидели в необозначенной цветами ГИБДД машине и снимали на камеру происходящее. Горожанин был уверен, что эта съемка велась именно для ГАИ.
В субботу, 13 февраля, администрация Тюменской области подтвердила эту информацию. На дорогах региона действительно началось скрытое патрулирование. Нарушения правил фиксируются из гражданского автомобиля, движущегося в общем потоке транспорта, инспекторы снимают происходящее на видеокамеру и сообщают о нарушениях ближайшим нарядам ДПС, которые останавливают виновного и привлекают к ответственности.
Как сообщила пресс-служба администрации, при виде патрульной автомашины ДПС, водители становятся более дисциплинированы и законопослушны. Когда такого «надзирателя» нет рядом, многие позволяют себе грубость по отношению к правилам и другим участникам дорожного движения: обгоняют по обочине, «забывают» про указатели поворота, игнорируют запрещающие сигналы светофоров. Все это чревато дорожными авариями. Как раз на выявление таких нарушений и направлено скрытое патрулирование ГИБДД.
ГИБДД Тюменской области предупреждает автомобилистов о применяемых методах контроля, обращает внимание на важность соблюдения правил и призывает водителей и пешеходов быть вежливыми друг к другу.