Транспортные полицейские задержали тюменца с гашишем

«12 февраля в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с оперативным отделом ФКУ УФСИН по Тюменской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств 25-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток, перемотанный изолентой. Внутри него находилось комкообразное вещество растительного происхождения», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.