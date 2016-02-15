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Транспортные полицейские задержали тюменца с гашишем

15 февраля 2016, 17:57
В Тюмени сотрудники транспортной полиции задержали молодого человека, у которого при себе был сверток с гашишем. Возбуждено уголовное дело.
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Тюмень

«12 февраля в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с оперативным отделом ФКУ УФСИН по Тюменской области задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств 25-летнего молодого человека. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток, перемотанный изолентой. Внутри него находилось комкообразное вещество растительного происхождения», — сообщили в пресс-службе Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

Как установили эксперты, это был гашиш общей массой 11,71 грамма. Задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления.

В настоящее время в Тюменском ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по п.б ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

#Новости#Тюмень#Транспортная полиция#Наркотики#Таня#Происшествия
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