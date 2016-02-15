Родные осужденных за вымогательство тюменцев провели пикет против пыток в полиции

Накануне в Комсомольском сквере прошел пикет, на котором родственники нескольких осужденных тюменцев заявили о пытках током, якобы имевших место на допросах.
Три из четырех выступавших на пикете женщин — родственницы осужденных по уголовному делу о вымогательстве Александра Мальцева и Антона Давыдова. Еще одним спикером пикета была мать Дамира Яруллина, по словам которой, признательные показания от ее сына были получены также в результате пыток.
Сестра находящегося в заключении Александра Мальцева, Ольга Молчанова, подробно рассказала о эпизодах дела, которые, по мнению родственников, были сфальсифицированы. Так, например, родственники убеждены, что фигурирующий в деле обрез был подброшен. Обвиняемый признал его наличие только в результате пыток, которые, по словам родственников, имели место. По заключению же экспертов ООО «Абсолют Оценка», оружие таких габаритов под водительское сидение осужденного не поместилось бы.
По словам Елены Давыдовой, матери осужденного Антона Давыдова, ее сына допрашивали без адвоката, при этом в протоколе не было отметки, что он был предупрежден о праве на адвоката и от него отказался. Родственники Мальцева, Громова и Давыдова считают, что следствие сфальсифицировало доказательства, а суд не рассмотрел свидетельские показания и не удовлетворил просьб провести экспертизу и устроить следственный эксперимент.
Надписи на плакатах, которые держали участники пикета, гласили: «Стоп пыткам и фальсификации доказательств», «Население Тюмени против пыток в полиции», «Мы против произвола в полиции».
По словам Елены Давыдовой, накануне пикета им поступали угрозы: «После суда в адрес наших семей поступили угрозы от господ полицейских, что если мы будем раскрывать свой рот, то попадем туда же — за решетку». Она рассказала о готовности в защите сына дойти до верховного суда.
Как прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, результаты проведенной ранее проверки показали, что со стороны полицейских, работавших по делу вымогателей, не было никаких противоправных действий. Сотрудники Следственного управления СК РФ по Тюменской области отказали в возбуждении уголовного дела в отношении правоохранителей. «Вымогатели были задержаны на месте преступления. О какой фальсификации может идти речь? Обвинительное заключение по данному делу утвердила прокуратура. Суд сделал вывод о виновности фигурантов», — отметили в полиции.
Петр Маракулин
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