Родные осужденных за вымогательство тюменцев провели пикет против пыток в полиции

По словам Елены Давыдовой, матери осужденного Антона Давыдова, ее сына допрашивали без адвоката, при этом в протоколе не было отметки, что он был предупрежден о праве на адвоката и от него отказался. Родственники Мальцева, Громова и Давыдова считают, что следствие сфальсифицировало доказательства, а суд не рассмотрел свидетельские показания и не удовлетворил просьб провести экспертизу и устроить следственный эксперимент.