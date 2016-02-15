Начавшаяся рабочая неделя будет шестидневной

«Это связано с переносом выходного дня с 20 на 22 февраля, который приходится на понедельник. Таким образом, после шести рабочих дней россиян ожидают три дня отдыха в связи с празднованием Дня защитника Отечества», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральное ведомство.
Следующая рабочая неделя, напротив, будет короткой — всего три рабочих дня. Выходными объявлены понедельник, 22 февраля, и вторник, 23 февраля.
Всего в 2016 году россияне будут отдыхать 119 дней с учетом всех выходных и праздничных дней.