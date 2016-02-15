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«Коллекция» судимостей может пополниться сроком за наркотики и поджоги

15 февраля 2016, 16:50
Житель Омутинского района, за плечами которого уже 11 судимостей, пытался сжечь дома односельчан. Кроме того, мужчину задержали с наркотиками. В отношении селянина возбуждены уголовные дела.

Сотрудникам Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области и МО МВД России «Омутинский» поступила оперативная информация о возможной причастности 45-летнего мужчины, который ранее был неоднократно судим, к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки сыщики задержали его.

«При досмотре полицейские обнаружили и изъяли у селянина полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленовато-коричневого цвета массой свыше 250 граммов. Позже экспертизой установлено, что изъятое вещество — конопля. По представленным материалам в отношении данного лица следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В ходе расследования полицейские установили, что мужчина причастен к двум поджогам, совершенным в селе. По предварительным данным, подозреваемый из-за неприязненных отношений с односельчанами предпринял попытку поджечь частный дом по улице Первомайской. Уничтожить полностью хозяйское имущество не удалась, выгорели только сени дома. Во втором случае злоумышленнику удалось сжечь пристрой частного дома по улице Советской. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

В настоящее время мужчина находится под арестом.

У полицейских есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к другим противоправным деяниям. Если у вас есть информация об этом, просьба сообщить ее по телефонам: 02, (3452) 31-35-75, 291–432.

#Новости#Поджог#УМВД России по Тюменской области#Тюменская область#Наркотики#Таня#Происшествия
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