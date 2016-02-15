Февраль в разгаре: солнце весеннее, погода зимняя

Сегодня отмечается Сретение. Считалось, что именно 15 февраля зима встречается с весной, а морозы, которые нередко выпадают на праздник, — последние перед потеплением. «Солнце на лето, зима на мороз. У дня больше света, у ночи меньше стужи», — говорили наши предки. Сейчас в Тюмени действительно как будто встретились два времени года: по-весеннему солнечно, однако морозец пощипывает за щеки. За окнами горожан -6 градусов, штиль, снега нет. К вечеру похолодает до -17.
Во вторник утром будет прохладно — 16 градусов со знаком минус и юго-западный ветер скоростью 2 м/с. Днем столбик термометра поднимется до отметки -13 градусов. При этом вторник обещает пройти без осадков, будет ясно и солнечно. Вечером похолодает до -16. Не менее солнечной и морозной будет и среда. Ожидаемый температурный максимум этого дня — 11 градусов ниже ноля. В вечерние и утренние часы будет прохладнее на несколько градусов. При этом ветер сменит направление на южное и увеличит скорость до 5–7 м/с.
В четверг небо затянет тучами, вероятно, пойдет снег. Ветер сохранит скорость и направление, но при этом чуть-чуть потеплеет. Днем ожидается -9 градусов, вечером — до -12. В пятницу ветер утихнет, и вновь выглянет солнце. Утром будет -13 градусов, в дневные часы — 8 градусов мороза, а вечером столбик термометра опустится до -14.
Напомним, что рабочая неделя будет шестидневной, а это значит, что не лишним будет прогноз погоды и на трудовое субботнее утро. Ожидается -15 градусов при северо-восточном ветре скоростью 3–4 м/с.