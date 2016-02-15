Февраль в разгаре: солнце весеннее, погода зимняя

Сегодня отмечается Сретение. Считалось, что именно 15 февраля зима встречается с весной, а морозы, которые нередко выпадают на праздник, — последние перед потеплением. «Солнце на лето, зима на мороз. У дня больше света, у ночи меньше стужи», — говорили наши предки. Сейчас в Тюмени действительно как будто встретились два времени года: по-весеннему солнечно, однако морозец пощипывает за щеки. За окнами горожан -6 градусов, штиль, снега нет. К вечеру похолодает до -17.