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По России из «Рощино» стали летать чаще, за границу — реже

13 февраля 2016, 16:40
В тюменском аэропорту «Рощино» подвели итоги работы в 2015 году. Выяснилось, что пассажиропоток на внутренних воздушных линиях увеличился на 12,7% и составил порядка 1 млн 259 тысяч человек. За границу из «Рощино» стали летать, напротив, куда реже: на международных воздушных линиях аэропорт обслужил 140,6 тысяч пассажиров, что на 44% меньше, чем в 2014 году.
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Тюмень

Общее же количество обслуженных пассажиров в аэропорту «Рощино» составило почти 1 млн 400 тысяч пассажиров.

«Снижение количества обслуженных пассажиров в аэропорту „Рощино“ в целом соответствует тенденциям отрасли и обусловлено объективными причинами, связанными с экономической и политической ситуацией, а также уходом с рынка ряда авиакомпаний. В 2015 году были сокращены чартерные программы по существующим туристическим маршрутам, пропали наиболее востребованные направления — Египет и Турция», — отмечается на официальном сайте аэропорта.

Там сообщается также, что по итогам 2015 года аэропорт «Рощино» обслужил более 9 тысяч вылетов самолетов. За 12 месяцев прошлого года обработано более 4 тонн грузов и почты. Благодаря государственной программе субсидирования продолжается развитие региональной авиации. В рамках реализации данной программы открыты рейсы в Горно-Алтайск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару и Уфу.

Напомним, что в «Рощино» продолжается масштабная реконструкция. Некоторое время назад заместитель губернатора Евгений Заболотный рассказал о том, что пик неудобства, связанного с реконструкцией, для пассажиров уже пройден.

#Новости#Аэропорт Рощино#Тюмень#Таня#Общество
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