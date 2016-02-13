По России из «Рощино» стали летать чаще, за границу — реже

В тюменском аэропорту «Рощино» подвели итоги работы в 2015 году. Выяснилось, что пассажиропоток на внутренних воздушных линиях увеличился на 12,7% и составил порядка 1 млн 259 тысяч человек. За границу из «Рощино» стали летать, напротив, куда реже: на международных воздушных линиях аэропорт обслужил 140,6 тысяч пассажиров, что на 44% меньше, чем в 2014 году.

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