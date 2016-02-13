По России из «Рощино» стали летать чаще, за границу — реже

Общее же количество обслуженных пассажиров в аэропорту «Рощино» составило почти 1 млн 400 тысяч пассажиров.
«Снижение количества обслуженных пассажиров в аэропорту „Рощино“ в целом соответствует тенденциям отрасли и обусловлено объективными причинами, связанными с экономической и политической ситуацией, а также уходом с рынка ряда авиакомпаний. В 2015 году были сокращены чартерные программы по существующим туристическим маршрутам, пропали наиболее востребованные направления — Египет и Турция», — отмечается на официальном сайте аэропорта.
Там сообщается также, что по итогам 2015 года аэропорт «Рощино» обслужил более 9 тысяч вылетов самолетов. За 12 месяцев прошлого года обработано более 4 тонн грузов и почты. Благодаря государственной программе субсидирования продолжается развитие региональной авиации. В рамках реализации данной программы открыты рейсы в Горно-Алтайск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару и Уфу.
Напомним, что в «Рощино» продолжается масштабная реконструкция. Некоторое время назад заместитель губернатора Евгений Заболотный рассказал о том, что пик неудобства, связанного с реконструкцией, для пассажиров уже пройден.