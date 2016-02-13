Браконьера лишили ружья и отправили работать

Расследованием установлено, что днем 2 января текущего года Верещагин в запрещенные для охоты сроки выслеживал в лесу косуль на снегоходе «Буран» и убил трех животных. После этого он привез туши к знакомому в деревню Северо-Дубровное, чтобы их освежевать. Вскоре туда подъехали охотинспекторы, которые в тот день проводили рейд. Они увидели следы снегохода, ведущие из леса в деревню Северо-Дубровное, и по ним нашли браконьера.
Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, размер ущерба, причиненного Верещагиным природе, составил 260 тысяч рублей.
Суд назначил Верещагину 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Госохотуправления Тюменской области ущерб в сумме 260 тысяч рублей. Орудие преступления — одноствольное гладкоствольное ружье «ИЖ-18» 16 калибра — будет уничтожено по приговору суда.