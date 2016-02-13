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Браконьера лишили ружья и отправили работать

13 февраля 2016, 09:18
В Тюменской области осужден 34-летний Максим Верещагин, который убил трех косуль. Мужчина признан мировым судьей виновным по пп. «а, б» ч.1 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).

Расследованием установлено, что днем 2 января текущего года Верещагин в запрещенные для охоты сроки выслеживал в лесу косуль на снегоходе «Буран» и убил трех животных. После этого он привез туши к знакомому в деревню Северо-Дубровное, чтобы их освежевать. Вскоре туда подъехали охотинспекторы, которые в тот день проводили рейд. Они увидели следы снегохода, ведущие из леса в деревню Северо-Дубровное, и по ним нашли браконьера.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, размер ущерба, причиненного Верещагиным природе, составил 260 тысяч рублей.

Суд назначил Верещагину 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу Госохотуправления Тюменской области ущерб в сумме 260 тысяч рублей. Орудие преступления — одноствольное гладкоствольное ружье «ИЖ-18» 16 калибра — будет уничтожено по приговору суда.

#Новости#Прокуратура#Тюменская область#Браконьеры#Таня#Происшествия
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