Большинство россиян против супружеских измен и гомосексуальности

В преддверии Дня влюбленных специалисты ВЦИОМ решили выяснить, как за 25 лет изменились ценностные установки россиян относительно добрачных половых связей, измен и гомосексуальных отношений. В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в 130 населенных пунктах страны. Выяснилось, что за четверть века нравственные установки граждан в отношении половых связей изменились не сильно.
Большинство опрошенных по-прежнему осуждают супружеские измены (67% в 1991 году и 71% в 2016 году). Причем данной позиции придерживаются как женатые (73%), так и холостяки (71%), мужчины (71%) и женщины (71%), молодежь (75% среди 18-24-летних) и пожилые люди (75%). Доля тех, кто относится к адюльтерам довольно снисходительно, снизилась: с 25% до 20%, соответственно.
В то же время в добрачных интимных отношениях наши сограждане в большинстве своем как во времена перестройки (67%), так и в наши дни (74%), не видят ничего предосудительного. Согласно данным одного из прошлых исследований, наиболее оптимальным возрастом для начала сексуальной жизни россияне считают 18–19 лет. Людей, не приемлющих добрачный секс стало меньше: с 1991 года показатель снизился с 26% до 19%. Можно выделить группы людей, настроенных наиболее радикально: это вдовцы (38%), люди пенсионного возраста (39%), жители сел (25%).
Как сообщается на официально сайте ВЦИОМ, неприятие гомосексуальных связей в обществе за эти годы не только не ослабло, но, напротив, усилилось: с 71% до 81%. Как сообщалось ранее, большинство жителей страны также отказывает людям одного пола в праве вступления в официальный брак. Толерантность к однополым связям сегодня проявляют 12% (в 1991 г. — 15%), заметно чаще — молодежь (25%), жители Москвы и Петербурга (21%).