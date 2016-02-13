Большинство россиян против супружеских измен и гомосексуальности

В то же время в добрачных интимных отношениях наши сограждане в большинстве своем как во времена перестройки (67%), так и в наши дни (74%), не видят ничего предосудительного. Согласно данным одного из прошлых исследований, наиболее оптимальным возрастом для начала сексуальной жизни россияне считают 18–19 лет. Людей, не приемлющих добрачный секс стало меньше: с 1991 года показатель снизился с 26% до 19%. Можно выделить группы людей, настроенных наиболее радикально: это вдовцы (38%), люди пенсионного возраста (39%), жители сел (25%).