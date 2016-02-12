В Тюменской области сократили 20 процентов чиновников

Также губернатор подчеркнул, что поставил задачу подойти к вопросу сокращения численности сотрудников с пониманием всех возможных рисков: «Прежде всего, мы оптимизировали „избыточные“ процессы: убрали излишнюю отчетность и переписку, внедрили современные информационные технологии». Это позволило выстроить более эффективную систему управления, и понять, где возможно, а в отдельных случаях необходимо, оптимизировать численность специалистов.