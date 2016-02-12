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В Тюменской области сократили 20 процентов чиновников

12 февраля 2016, 12:07
Правительство Тюменской области оптимизирует административный аппарат. Губернатор Владимир Якушев сообщил об этом в своем блоге, отвечая на вопрос одного из пользователей.

«Ситуация в экономике непростая, но ни для кого она не сложилась внезапно. Поэтому еще загодя правительством Тюменской области и лично мной предпринят ряд мер, направленных на оптимизацию административного аппарата и повышение эффективности государственного управления в целом», — отметил Владимир Якушев.

Также губернатор подчеркнул, что поставил задачу подойти к вопросу сокращения численности сотрудников с пониманием всех возможных рисков: «Прежде всего, мы оптимизировали „избыточные“ процессы: убрали излишнюю отчетность и переписку, внедрили современные информационные технологии». Это позволило выстроить более эффективную систему управления, и понять, где возможно, а в отдельных случаях необходимо, оптимизировать численность специалистов.

«Пересмотрели мы и финансирование расходов на содержание органов власти. Приняли решение о централизации отдельных функций исполнительных органов. Сократили расходы на транспортное обслуживание, телефонную связь. И это только некоторые примеры из тех мер, которые мы реализовали», — цитирует главу региона пресс-служба.

Структура и штатная численность всех без исключения органов власти была тщательно проанализирована. С учетом оптимизированных процессов управления их численность сократили на 20 процентов.

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