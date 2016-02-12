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В список тюменских долгостроев вошли объекты АО «МДС»

12 февраля 2016, 14:42
На начало 2016 года проблемными в Тюмени являются 6 многоквартирных домов, которые возводят ООО «ПСК «Континент», ЗАО «Тюменский строитель» и АО «МДС». В реестр пострадавших дольщиков включено 97 граждан.

Напомним, в прошлом году проблемными числились два долгостроя компании ПСК «Континент», которые более 15 лет стоят недостроенными на улицах Ленина-Кирова и Герцена-Камышинской. Кстати дело экс-директора компании закрыто в этом году за истечением срока давности.

Сложно решается и судьба объектов ЗАО «Тюменский строитель». Компания возводила ГП-7 и ГП-8 в районе улиц Тихая-Просторная в Тюмени. Дома введены с нарушением сроков ввода, а деньги дольщиков похищены. Дела решаются в судах.

В конце 2015 года тюменские риэлторы сообщали о проблемах объектов АО «МДС», компания на год затянула срок сдачи многоэтажного дома в Тюменском микрорайоне. Как стало известно NashGorod.ru в январе 2016 года, на застройщика завели дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В Главном управлении строительства Тюменской области напоминают, что на 01 января 2010 года в области проблемными являлись 67 многоквартирных домов, участие в строительстве которых принимало 4879 граждан.

Сейчас с привлечением денежных средств дольщиков на территории области возводят 166 многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 2,32 млн квадратных метров. Наибольшее количество «долевок» зафиксировано в Тюмени, Тобольске, Ишиме и в Тюменском муниципальном районе.

«Большая часть строящегося жилья (66%) обеспечено страхованием гражданской ответственности застройщика путем заключения договора страхования со страховой компанией или вступления в члены Общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. Однако остаются еще 56 домов, в которых заключение договоров участия в долевом строительстве начато до 1 января 2014 года. Требования закона об обеспечении исполнения обязательств в отношении этих объектов не распространяются», — сообщает ГУС.

Ввод жилья в прошлом году составил 2 млн 122, 7 тысяч квадратных метров. Завершено строительство двух крупных социальных объектов — гимназии № 16 и ДК «Нефтяник». В дорожной сфере работы велись одновременно на 11 объектах, и на сегодняшний день все они открыты для движения.

«В соответствии с планом, в 2016 году в регионе будет введено 1 млн. 535 тысяч квадратных метров жилья», — сообщил на заседании Общественного совета начальник ГУС ТО Сергей Шустов.

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