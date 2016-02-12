В список тюменских долгостроев вошли объекты АО «МДС»

«Большая часть строящегося жилья (66%) обеспечено страхованием гражданской ответственности застройщика путем заключения договора страхования со страховой компанией или вступления в члены Общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков. Однако остаются еще 56 домов, в которых заключение договоров участия в долевом строительстве начато до 1 января 2014 года. Требования закона об обеспечении исполнения обязательств в отношении этих объектов не распространяются», — сообщает ГУС.