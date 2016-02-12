Следователь-криминалист Евгений Полозов: Я не согласен, что 90-е возвращаются

В частности, сейчас Евгений Александрович вместе с коллегами расследует громкие дела прошлого года — убийства кассира магазина «Монетка» и директора АЗС «Валерия и К», а в ноябре 2015 года с его участием был установлен мужчина, который совершал нападения на несовершеннолетних в подъездах. Об этих преступлениях, а также о том, как криминалистам в работе помогает современная техника, Евгений Полозов рассказал в интервью корреспонденту интернет-портала Nashgorod.ru
Евгений Александрович, каким был 2015 год для следователей? Сейчас много говорят и пишут в интернете о том, что число преступлений увеличилось, мол, 90-е возвращаются…
— Я могу говорить только о категории тяжких и особо тяжких преступлений — их больше не стало. Я не согласен, что возвращаются 90-е: тогда часто происходили бандитские разборки, со стрельбой, а сейчас такого нет. В последние годы стало больше бытовых убийств, чаще всего они происходят на фоне распития алкоголя, когда собутыльники по какой-то причине не нашли общий язык.
Разговоры о возвращении 90-х начались после ряда громких преступлений, которые произошли осенью прошлого года. Вы расследуете резонансные дела об убийствах кассира магазина «Монетка» и директора АЗС «Валерия и К». Удалось ли добиться каких-то успехов в раскрытии этих преступлений?
— И в том, и в другом случае лица, совершившие преступления, несмотря на принятые меры, к настоящему времени не установлены, однако работа для раскрытия этих преступлений ведется постоянно. По обоим делам есть ряд версий, которые планомерно отрабатываются, однако окончательного положительного результата пока не достигнуто.
Современные криминалисты выезжают на место преступления не с лупой и блокнотом, а с целым арсеналом технических приспособлений. Расскажите о них. Как техника помогала в раскрытии конкретных преступлений?
— Различной техники используется очень много. Так, к примеру, при выезде на место происшествия обязательно ведется фото- и видеосъемка, используется источник экспертного света — прибор для обнаружения следов и пятен биологического происхождения, а также другие приборы, например, лазерные дальномеры, георадары, металлоискатели и иные. Также в распоряжении тюменских следователей-криминалистов есть цианоакрилатовая камера для обнаружения следов пальцев рук на том или ином предмете.
В 2014 году в игровом клубе был убит сторож. Он кому-то открыл дверь в вечернее время, а потом его нашли мертвым. Подозреваемого не удалось задержать сразу, и убийство отнесли к категории неочевидных преступлений. В ходе осмотра места происшествия были изъяты различные вещественные доказательства: окурки сигарет, отпечатки пальцев рук, также были обнаружены банки из-под пива. Эти банки были исследованы с применением цианоакрилатовой камеры, и на них были обнаружены следы пальцев рук. После производства дактилоскопической экспертизы и проверки по специальной базе данных подозреваемый был установлен, затем задержан и дал признательные показания.
Вы также работаете над расследованием преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков. Это непростая категория. Были ли у тюменских следователей в прошлом году успехи в раскрытии подобных дел?
— За прошедший год в производстве следственного отдела по Тюмень находилось несколько уголовных дел, возбужденных по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних детей. Буквально в ноябре 2015 года было совершено очередное преступление, и по подозрению в его совершении был задержан мужчина, на которого указали очевидцы происшествия и пострадавшая. В дальнейшем в ходе работы с этим человеком были проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с использованием полиграфа. В частности, проверялась причастность мужчины к совершению иных аналогичных преступлений. Выяснилось, что такая вероятность велика, и подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания. В ходе проверки показаний на месте он показал, где находился, как выслеживал девочек, как заходил с ними в подъезд, и какие действия совершал.
Сколько было жертв, и где были совершены преступления?
— На сегодняшний момент установлено четыре эпизода преступной деятельности. Нападения проходили в Восточном округе г. Тюмени.
Каким человеком оказался нападавший? Это был ранее судимый мужчина или вполне приличный член общества?
— Ранее к уголовной ответственности этот человек не привлекался. Он состоял в браке, был трудоустроен, в свободное время занимался спортом. Есть ли у него какие-то наклонности в сторону педофилии или нет — покажет психолого-психиатрическая экспертиза.
На днях произошло нападение на девочку в подъезде дома на Московском тракте. На одном из форумов, а потом и в СМИ появилась информация о преступлении и фоторобот подозреваемого. Многие высказывают мнение, что не стоит раньше времени давать информацию по подобным делам в интернете, так как преступник может залечь на дно. Что вы думаете по этому поводу?
— Я считаю, что каждая ситуация индивидуальна. С одной стороны, человек, который совершил преступление, действительно понимает, что его начали искать, может поменять одежду, маршрут передвижения, автомашину — словом делает все, чтобы его не нашли. С другой стороны, когда родители школьников узнают о подобных преступлениях, они становятся более бдительными, встречают детей из школы, обращают внимание на подозрительных или просто незнакомых людей, которых замечают возле учебных заведений, детских садов. При наличии объективных оснований мы таких людей стараемся найти, чтобы проверить соответствующую информацию. В любом случае, хорошо, что люди проявляют бдительность.
Насколько фотороботы, составленные по описаниям детей, соответствуют действительности? Похож ли человек, которого в итоге задерживают, на свой портрет?
— Могу сказать, что у детей, как и у взрослых, имеются определенные особенности восприятия и воспроизводства информации. Если у ребенка развита зрительная память, то он хорошо запоминает увиденное. Например, в одном из последних случаев, когда проводили опознание с задержанным, дети указывали конкретно на проверяемое следствием лицо, хотя с момента происшествия прошло достаточно длительное время. Другое дело, что при этом детям порой достаточно трудно описать человека, поскольку, в связи с возрастом, некоторые словесные категории в их восприятии отличаются от взрослых.
На что взрослым нужно обращать внимание, чтобы их ребенок не попал в подобную опасную ситуацию?
— Профилактическая работа, в том числе и разъяснительного характера, с населением ведется постоянно. Например, правоохранительными органами и департаментом образования совместно был разработан и распространен ряд рекомендаций для родителей и детей о поведении в потенциально опасных ситуациях и о том, как таких ситуаций избежать. Кроме того, в нашем следственном управлении постоянно работает специальная телефонная «Горячая линия: Ребенок в опасности», предназначенная именно для вопросов помощи детям в опасных ситуациях. Безусловно, основные правила поведения, например, на улице, родители и сами объясняют своим детям: что нельзя разговаривать с незнакомцами, садиться к ним в машину, впускать их домой. Ребенок должен знать, что в случае опасности можно и нужно обратиться к окружающим за помощью. Современные средства связи, например, позволяют родителям контролировать передвижения ребенка из дома в школу и обратно. Конечно, безопасность каждого ребенка начинается, прежде всего, в семье, однако если возникают какие-либо трудности, необходимо обратиться за помощью в соответствующие органы.