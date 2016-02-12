Следователь-криминалист Евгений Полозов: Я не согласен, что 90-е возвращаются

— За прошедший год в производстве следственного отдела по Тюмень находилось несколько уголовных дел, возбужденных по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних и несовершеннолетних детей. Буквально в ноябре 2015 года было совершено очередное преступление, и по подозрению в его совершении был задержан мужчина, на которого указали очевидцы происшествия и пострадавшая. В дальнейшем в ходе работы с этим человеком были проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, в том числе с использованием полиграфа. В частности, проверялась причастность мужчины к совершению иных аналогичных преступлений. Выяснилось, что такая вероятность велика, и подозреваемый в ходе допроса дал признательные показания. В ходе проверки показаний на месте он показал, где находился, как выслеживал девочек, как заходил с ними в подъезд, и какие действия совершал.