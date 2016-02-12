Погода 14 февраля подойдет для свиданий на свежем воздухе

Кто сказал, что День влюбленных нужно обязательно отмечать в ресторане или в кино? Можно организовать свидание на свежем воздухе — например, пригласить любимого человека на каток или театрализованную экскурсию. Погода 14 февраля не подкачает: синоптики обещают, что будет хоть и пасмурно, но тепло.
Такое ощущение, что прямо сейчас в Тюмени без пяти минут весна: всего -1 градус, ветра почти нет, снег на дорогах тает. К вечеру похолодает на пару градусов — не больше, так что погода останется комфортной. В субботу ветер в течение дня поменяет направление с восточного на юго-восточное, скорость же его останется невысокой — до 2 м/с. Завтрашний день обещает быть почти таким же теплым, как сегодняшний. По крайней мере, в светлое время суток ожидается также 1 градус со знаком минус. К вечеру в субботу может пойти небольшой снег и похолодать до -5 градусов.
В воскресенье будет пасмурно, может пойти снег, но существенных осадков не ожидается. Небесная канцелярия обрадует тех, кто запланировал на 14 февраля свадьбу или свидание на свежем воздухе в честь Дня влюбленных: погода в целом обещает быть очень даже хорошей. Учитывая то, что в феврале в Тюмени нередко случаются аномальные морозы, -3 градуса при незначительной скорости юго-восточного ветра — настоящий подарок в честь праздника.
В ночь на понедельник начнет холодать — синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза. Ветер сохранит скорость 2 м/с, но поменяет направление на южное. В светлое время суток будет пасмурно и 7 градусов со знаком минус. Во вторник выглянет солнце, но нового потепления это не принесет. Утром будет -13 градусов, днем — 7 градусов мороза.