Погода 14 февраля подойдет для свиданий на свежем воздухе

Такое ощущение, что прямо сейчас в Тюмени без пяти минут весна: всего -1 градус, ветра почти нет, снег на дорогах тает. К вечеру похолодает на пару градусов — не больше, так что погода останется комфортной. В субботу ветер в течение дня поменяет направление с восточного на юго-восточное, скорость же его останется невысокой — до 2 м/с. Завтрашний день обещает быть почти таким же теплым, как сегодняшний. По крайней мере, в светлое время суток ожидается также 1 градус со знаком минус. К вечеру в субботу может пойти небольшой снег и похолодать до -5 градусов.