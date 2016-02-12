Каждый десятый тюменец работает более 12 часов в день

Всего в опросе принимало участие 967 респондентов в период с ноября по декабрь 2015 года. Как следует из данных исследования, чуть более половины опрошенных (55%) тратит 6–8 часов в день на сон, еще 1–3 часа им удается уделить семье и друзьям. Однако каждый четвертый жалуется, что его рабочая нагрузка чрезмерна.