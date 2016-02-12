Каждый десятый тюменец работает более 12 часов в день

Всего в опросе принимало участие 967 респондентов в период с ноября по декабрь 2015 года. Как следует из данных исследования, чуть более половины опрошенных (55%) тратит 6–8 часов в день на сон, еще 1–3 часа им удается уделить семье и друзьям. Однако каждый четвертый жалуется, что его рабочая нагрузка чрезмерна.
Какие же способы используют жители Тюмени для расслабления после трудового дня? Большинству опрошенных прийти в себя и отдохнуть помогают встречи с семьей и друзьями (42%). Каждый третий отдыхает за просмотром любимых сериалов и фильмов или просто ложится спать. 24% с удовольствием расслабляются с помощью хобби, а 21% — благодаря спорту.
Почти каждый десятый после работы, чтобы отдохнуть, с удовольствием идет в кино, театр или проводит время за чтением книг. А вот 10% могут расслабиться благодаря алкоголю. Что интересно, такой способ предпочитают те, кто работает менее 5 часов в день.