nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Каждый десятый тюменец работает более 12 часов в день

12 февраля 2016, 10:23
Большинство тюменцев работает по 8–12 часов в день с учетом работы из дома, дороги на работу и других факторов. Каждый десятый тюменец при этом работает более двенадцати часов в сутки. Такие данные следуют из опроса портала по поиску работы и персонала HeadHunter.

Всего в опросе принимало участие 967 респондентов в период с ноября по декабрь 2015 года. Как следует из данных исследования, чуть более половины опрошенных (55%) тратит 6–8 часов в день на сон, еще 1–3 часа им удается уделить семье и друзьям. Однако каждый четвертый жалуется, что его рабочая нагрузка чрезмерна.

Какие же способы используют жители Тюмени для расслабления после трудового дня? Большинству опрошенных прийти в себя и отдохнуть помогают встречи с семьей и друзьями (42%). Каждый третий отдыхает за просмотром любимых сериалов и фильмов или просто ложится спать. 24% с удовольствием расслабляются с помощью хобби, а 21% — благодаря спорту.

Почти каждый десятый после работы, чтобы отдохнуть, с удовольствием идет в кино, театр или проводит время за чтением книг. А вот 10% могут расслабиться благодаря алкоголю. Что интересно, такой способ предпочитают те, кто работает менее 5 часов в день.

#Новости#Работа#HeadHunter#Алексей#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25