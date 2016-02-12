К концу 2016 в области исчезнет ветхое жилье, признанное таковым до 2012 года

При этом снос приватизированного жилья предполагает выкуп помещений, а ликвидация муниципального — предоставление жилплощади. Тюменские чиновники не раз отмечали, что при расселении маленьких площадей гражданам зачастую дают взамен квартиры большей площади. Например, трехкомнатную квартиру в 20–30 квадратных метров сейчас не найти, поэтому нуждающимся предоставляют современное жилье, что реально улучшает их жилищные условия. Правда, порой, переселенцы новым жильем не довольны, потому что оно находится в микрорайонах, а не в центре города, например.