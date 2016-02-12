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К концу 2016 в области исчезнет ветхое жилье, признанное таковым до 2012 года

12 февраля 2016, 10:07
На сегодняшний день в тюменском регионе расселено 116,2 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жильцы 443 непригодных для жизни домов переехали в новые квартиры. Программа выполнена на 79%, планируется, что до конца 2016 года она будет завершена.

Речь идет о том жилье, которое признано аварийным до 1 января 2012 года. Напомним, по указу президента РФ такого жилья в регионах не должно быть до 1 сентября 2017 года. Тюменская область, как сообщает местное Главное управление строительства, идет с опережением плана, обгоняя Московскую, Калининградскую, Ростовскую области, Карачаево-Черкесию и Республику Ингушетию.

Напомним, всего на 1 января 2012 года в регионе было признано аварийным 147,8 тысяч квадратных метров жилья. В рамках программы будет расселено в общей сложности 616 домов, в которых проживает более 10 тысяч граждан.

При этом снос приватизированного жилья предполагает выкуп помещений, а ликвидация муниципального — предоставление жилплощади. Тюменские чиновники не раз отмечали, что при расселении маленьких площадей гражданам зачастую дают взамен квартиры большей площади. Например, трехкомнатную квартиру в 20–30 квадратных метров сейчас не найти, поэтому нуждающимся предоставляют современное жилье, что реально улучшает их жилищные условия. Правда, порой, переселенцы новым жильем не довольны, потому что оно находится в микрорайонах, а не в центре города, например.

Добавим, что 25 декабря 2015 года Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Тюменской области на получение финансовой поддержки для реализации заключительного этапа (2016–2017 годов) программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно документу область получит из средств Фонда ЖКХ 638,57 млн рублей. В порядке софинансирования регион добавит 319,05 млн рублей. Эти средства будут направлены на переселение из аварийного жилья 876 человек, проживающих в городе Тобольске и Тюменском муниципальном районе, сообщает Фонд.

#Новости#Ветхое жилье#Недвижимость#Женя#Общество
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