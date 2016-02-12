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Фотозона и будка для поцелуев — в «Солнечном»

12 февраля 2016, 12:52
Вы уже придумали, что будете делать 14-го февраля? Если да — срочно меняйте планы, потому что в ТРЦ «Солнечный» ко Дню всех влюбленных ждет специальная фотозона с будкой для поцелуев и профессиональным фотографом.
Сюжет
Тюмень

Фотозона работает с 12 по 14 февраля в открытом доступе, вы можете свободно фотографироваться со своими любимыми на личные фотоустройства. А 14 февраля на 3 этаже с 14:00 до 19:00 все влюбленные пары будет ждать фотограф.

Так же стартует конкурс — «Самый романтичный поцелуй malloko».Запечатали поцелуй со своей второй половинкой в специальной будке поцелуев, публикуй фото в Instagram с хэштегом #солнечныйlove, набирай больше всех лайков и выиграй романтичное путешествие и дисконтную карту Malloko.

Какое путешествие ждет победителей, а так же все подробности в группе malloko в контакте — vk.com/malloko.

Пермякова, 50Б

#Новости#ТРЦ Солнечный#Тюмень#Ирина#Культура
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