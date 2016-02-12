Фотозона и будка для поцелуев — в «Солнечном»

Вы уже придумали, что будете делать 14-го февраля? Если да — срочно меняйте планы, потому что в ТРЦ «Солнечный» ко Дню всех влюбленных ждет специальная фотозона с будкой для поцелуев и профессиональным фотографом.

Сюжет Тюмень