Фотозона и будка для поцелуев — в «Солнечном»

Фотозона работает с 12 по 14 февраля в открытом доступе, вы можете свободно фотографироваться со своими любимыми на личные фотоустройства. А 14 февраля на 3 этаже с 14:00 до 19:00 все влюбленные пары будет ждать фотограф.
Так же стартует конкурс — «Самый романтичный поцелуй malloko».Запечатали поцелуй со своей второй половинкой в специальной будке поцелуев, публикуй фото в Instagram с хэштегом #солнечныйlove, набирай больше всех лайков и выиграй романтичное путешествие и дисконтную карту Malloko.
Какое путешествие ждет победителей, а так же все подробности в группе malloko в контакте — vk.com/malloko.
Пермякова, 50Б