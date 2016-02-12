Большинство россиян назвали главной угрозой страны обнищание населения

Среди других угроз участники опроса назвали экономический кризис (49%) и рост безработицы (35%). Другие опасаются втягивания РФ в военные конфликты за пределами страны (27%), нарастания неопределенности будущего (16%), роста напряженности в отношениях со странами Запада (15%).
Большинство россиян (82%) согласны с мнением, что в стране сейчас экономический кризис, каждый пятый (21%) считает, что он будет очень продолжительным и его последствия будут проявляться на протяжении многих лет.
По мнению 22% россиян, сейчас трудно сказать, как долго будет длиться кризис и насколько глубоким он окажется. Еще 23% полагают, что он продлится не менее двух лет, 18% отводят ему год или полтора. О том, что в экономике РФ кризиса нет, заявили 12% участников опроса.
Как заявили 75% участников опроса, в России начинается резкий рост цен, существенное снижение уровня жизни населения, ухудшение экономического положения страны (16% не согласны с этим мнением).
Эти явления респонденты связывают с падением цен на нефть (47%), коррупцией в органах власти (33%), особенностями российской экономики (29%), санкциями стран Запада (27%), ростом расходов на оборону, безопасность и содержание госаппарата в ущерб расходам на социальные нужды (26%).
По словам 59% россиян, цены на услуги и товары, которые они покупают, выросли за последний год на 15–50%. Каждый пятый (21%) заметил рост цен на 50–100%.
В семьях 40% россиян за последние 12 месяцев несколько ухудшился характер повседневного потребления (питание, потребление предметов первой необходимости, лекарств, поездки на транспорте и т.п.), а у 9% — значительно ухудшился. В то же время у 44% в этом плане ничего не изменилось.
Две трети респондентов (67%) сообщили, что выбор товаров и услуг в том месте, где они живут, за последние шесть месяцев остался таким же как был, а 22% указали на то, что он стал меньше, еще 7%, наоборот, сказали, что выбор стал больше.
Кроме того, каждый десятый респондент (11%) сообщил, что его семья в последние два месяца стала покупать меньше продуктов «про запас», чем обычно, 8% — больше, чем обычно. Еще 41% не изменили эту свою привычку и покупают ни больше и ни меньше, чем раньше, а 37% не делают покупок «про запас».