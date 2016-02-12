Большинство россиян назвали главной угрозой страны обнищание населения

Кроме того, каждый десятый респондент (11%) сообщил, что его семья в последние два месяца стала покупать меньше продуктов «про запас», чем обычно, 8% — больше, чем обычно. Еще 41% не изменили эту свою привычку и покупают ни больше и ни меньше, чем раньше, а 37% не делают покупок «про запас».