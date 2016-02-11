За гибель детей в Богандинском накажут их мать

Отметим, что произошедшая трагедия вызвала резонанс. Именно после пожара в Богандинском уполномоченный по защите прав ребенка при Президенте РФ Павел Астахов принял решение о приезде в Тюмени, поскольку «накопилось много вопросов». Правда, для журналистов осталось тайной, были ли они в итоге заданы или нет — во время самого визита детский омбудсмен, по крайней мере, при прессе «разбора полетов» не устраивал, лишь посоветовал тюменцам установить в домах уловители дыма.