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За гибель детей в Богандинском накажут их мать

11 февраля 2016, 13:53
В Тюменской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного после страшного пожара в поселке Богандинский. Напомним, там погибли маленькие мальчики, оставленные без присмотра пьяной матерью. 28-летняя женщина обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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Тюмень

Как сообщалось ранее, 8 января текущего года в квартире дома по улице Строителей в поселке Богандинский были обнаружены тела двухлетнего и трехлетнего мальчиков.

«Следователи установили, что в ночь с 7 на 8 января мать мальчиков употребляла спиртные напитки в компании знакомых и родственников у себя дома в присутствии детей. После застолья она уснула, оставив сыновей без присмотра. В результате неосторожного обращения детей с огнем произошло возгорание матраца на верхнем ярусе детской кровати. Малыши погибли от отравления угарным газом», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что у женщины осталось еще двое детей — в момент пожара они находились в гостях у родственников.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Отметим, что произошедшая трагедия вызвала резонанс. Именно после пожара в Богандинском уполномоченный по защите прав ребенка при Президенте РФ Павел Астахов принял решение о приезде в Тюмени, поскольку «накопилось много вопросов». Правда, для журналистов осталось тайной, были ли они в итоге заданы или нет — во время самого визита детский омбудсмен, по крайней мере, при прессе «разбора полетов» не устраивал, лишь посоветовал тюменцам установить в домах уловители дыма.

#Новости#Поселок Богандинский#Пожары#Гибель детей#Тюмень#Таня#Происшествия
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