За гибель детей в Богандинском накажут их мать

Как сообщалось ранее, 8 января текущего года в квартире дома по улице Строителей в поселке Богандинский были обнаружены тела двухлетнего и трехлетнего мальчиков.
«Следователи установили, что в ночь с 7 на 8 января мать мальчиков употребляла спиртные напитки в компании знакомых и родственников у себя дома в присутствии детей. После застолья она уснула, оставив сыновей без присмотра. В результате неосторожного обращения детей с огнем произошло возгорание матраца на верхнем ярусе детской кровати. Малыши погибли от отравления угарным газом», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что у женщины осталось еще двое детей — в момент пожара они находились в гостях у родственников.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Отметим, что произошедшая трагедия вызвала резонанс. Именно после пожара в Богандинском уполномоченный по защите прав ребенка при Президенте РФ Павел Астахов принял решение о приезде в Тюмени, поскольку «накопилось много вопросов». Правда, для журналистов осталось тайной, были ли они в итоге заданы или нет — во время самого визита детский омбудсмен, по крайней мере, при прессе «разбора полетов» не устраивал, лишь посоветовал тюменцам установить в домах уловители дыма.