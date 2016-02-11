С кондитерской фабрики украли 300 кг сахара

Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего жителя деревни Мезенка был остановлен экипажем вневедомственной охраны МОВО «Ишимский» в ходе проверки оперативной информации. В машине правоохранители нашли шесть мешков сахара.
«В ходе разбирательства полицейскими установлено, что молодой человек, работая грузчиком на кондитерской фабрике Ишима, воспользовался отсутствием персонала и похитил 300 килограммов сахара в карамельном цехе», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Похищенный сахар у злоумышленника изъяли. Ущерб для фабрики мог составить более 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Задержанный отпущен под подписку о невыезде.
Отметим, что новости о «сладких» преступлениях периодически появляются в тюменской криминальной хронике. Так, в прошлом году сотрудник той же кондитерской фабрики Ишима пытался вывезти полную машину конфет и шоколадок. А в Тюмени несколько месяцев назад осудили братьев, которые украли 60 килограммов печенья.