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С кондитерской фабрики украли 300 кг сахара

11 февраля 2016, 17:07
«Сладкая» кража произошла в Ишиме. Грузчик местной кондитерской фабрики похитил у родного предприятия 300 килограммов сахара.

Автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 22-летнего жителя деревни Мезенка был остановлен экипажем вневедомственной охраны МОВО «Ишимский» в ходе проверки оперативной информации. В машине правоохранители нашли шесть мешков сахара.

«В ходе разбирательства полицейскими установлено, что молодой человек, работая грузчиком на кондитерской фабрике Ишима, воспользовался отсутствием персонала и похитил 300 килограммов сахара в карамельном цехе», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Похищенный сахар у злоумышленника изъяли. Ущерб для фабрики мог составить более 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Задержанный отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, что новости о «сладких» преступлениях периодически появляются в тюменской криминальной хронике. Так, в прошлом году сотрудник той же кондитерской фабрики Ишима пытался вывезти полную машину конфет и шоколадок. А в Тюмени несколько месяцев назад осудили братьев, которые украли 60 килограммов печенья.

#Новости#Кража#Ишим#Таня#Происшествия
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