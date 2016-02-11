С кондитерской фабрики украли 300 кг сахара

Отметим, что новости о «сладких» преступлениях периодически появляются в тюменской криминальной хронике. Так, в прошлом году сотрудник той же кондитерской фабрики Ишима пытался вывезти полную машину конфет и шоколадок. А в Тюмени несколько месяцев назад осудили братьев, которые украли 60 килограммов печенья.