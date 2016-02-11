Роспотребнадзор ищет молокоперерабатывающие предприятия — призраки

По информации ведомства, молокоперерабатывающие предприятия, не обнаруженные по заявленным адресам:
— в Московской области — ООО «Кливия», ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ», ООО «ПродФас», ООО «Молочный трест», ООО «Милка», ООО «ТОПАЗ», ООО «РУСВНЕТОРГ», ООО «МОЛКОМ», ООО «Маслоторг», ООО «Магурос», ООО «КУХБУТТЕР», ООО «Сырный Домик», ООО «Производственно-торговая компания „ВИВАТ“, ООО „Красный луг“;
— в Самарской области — ООО „ВостокПромТорг“, ООО „Айрес“, ООО „Сагиров-Молоко“, ООО „Региональная торговая компания“, ООО „Есиплеевский маслосырзавод“;
— в г. Санкт-Петербурге — ООО ПК „Сливочная столица“, ООО „Аквамарин“, ООО „ШАРЬЯМОЛОКО“
— в Новосибирской области — ООО „Торговый объем“, ООО ТПК „Молочная ферма“, ЗАО „Искитимский молзавод“, ООО „МаслоПром-Н“;
— в г. Москве — ООО „ТД Майское молоко“, ООО „Маври“, ООО „Масленкино“;
— в Алтайском крае — ООО „Молснаб“;
— в Ивановской области — ООО „ИВМОЛОКОПРОДУКТ“;
— в Нижегородской области — ИП Наседкин Дмитрий Валерьевич;
— в Орловской области — ООО „Молокозавод“;
— в Пермском крае — ООО „Маслоторг П“;
— в Ростовской области — ООО „Сатурн“;
— в Ставропольском крае — ООО „ЖИВОЕ МОЛОКО“;
— в Тверской области — ООО „Нелидовский маслосырзавод“;
— в Республике Татарстан — филиал ОАО „Вамин Татарстан“ — Вамин Саба»;
— в Краснодарском крае — ООО «ЛиГ»;
— в Республике Башкортостан — ООО «Дятьковское молоко».
При обнаружении продукции этих производителей в предприятиях торговли Тюменской области необходимо обратиться с сообщением о факте продажи данной продукции в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области по адресу: Рижская, 45а, 2 эт. 201 каб. Тел. (3452) 20-86-66. Часы работы: Понедельник — Четверг: 9.00 — 18.00; Пятница: 9.00 — 16.45; Перерыв: 13.00 — 13.45.