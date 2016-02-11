Роспотребнадзор ищет молокоперерабатывающие предприятия — призраки

В нескольких городах РФ обнаружены уже 40 молокоперерабатывающих предприятий, которые указаны на упаковке товара как производители, но отсутствуют по заявленным адресам. Реализация продукции данных предприятий незаконна. Такие предприятия и их продукцию ищут и в Тюменской области.