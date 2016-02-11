Ранил ножом брата во время пьяной ссоры

37-летнего безработного тюменца, который ранее был судим, задержал экипаж ГИБДД, который находился ближе всего к месту происшествия. Как позже установили стражи правопорядка, два брата распивали спиртные напитки в своей квартире, и в разгар застолья между ними возникла ссора. Младший из мужчин нанес брату проникающее ножевое ранение.