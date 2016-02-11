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Ранил ножом брата во время пьяной ссоры

11 февраля 2016, 09:04
На днях в больницу поступил 39-летний тюменец с ножевым ранением. Выяснилось, что травму ему нанес родной брат.
Сюжет
Тюмень

37-летнего безработного тюменца, который ранее был судим, задержал экипаж ГИБДД, который находился ближе всего к месту происшествия. Как позже установили стражи правопорядка, два брата распивали спиртные напитки в своей квартире, и в разгар застолья между ними возникла ссора. Младший из мужчин нанес брату проникающее ножевое ранение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Тюменцу, поднявшему руку на брата, грозит до десяти лет колонии.

#Новости#Поножовщина#Тюмень#Таня#Происшествия
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