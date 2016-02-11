От манула до белого медведя: тюменцам предлагали купить зверей из Красной книги

В частности, стоимость манула составляла от 100 до 230 тысяч рублей, а леопарда — от 130 до 465 тысяч рублей. Сайты, торгующие животными, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу «Международного союза охраны природы», прокуратура выявила в ходе мониторинга Федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За незаконные приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных предусмотрены уголовная и административная ответственность.