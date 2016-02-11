На вокзале Тюмени можно бесплатно заряжать гаджеты

Кроме того, для удобства пассажиров и повышения качества обслуживания на вокзалах Екатеринбург, Тюмень, Сургут и Пермь-2 организована бесплатная услуга по взвешиванию багажа. Специальные весы установлены в зале ожидания или кассовом зале вокзала. Также на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень бесплатно предоставляется услуга доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Пассажиры имеют возможность не только пользоваться онлайн-сервисами ОАО «РЖД» (расписание движения поездов, информация о наличии мест, оформление билета и др.), но и просматривать страницы в интернете, общаться в социальных сетях и т.д. Также с 1 января 2016 года на вокзалах бесплатно выдают справки, касающиеся проезда железнодорожным транспортом, инвалидам и сопровождающим их лицам.