На вокзале Тюмени можно бесплатно заряжать гаджеты

Как сообщает пресс-секретарь Тюменского региона СвЖД, услуга доступна на вокзалах Тюмени, Екатеринбурга, Перми-2, Сургута, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Камышлова, Ревды, Первоуральска, Серова, Тобольска, Ноябрьска, Когалыма, Пыть-Яха. «В местах массового нахождения пассажиров, таких как зал ожидания или кассовый зал, оборудованы специальные полочки и подставки для размещения гаджетов. Эти места обозначены соответствующей визуальной информацией», — сообщает РЖД.
Кроме того, для удобства пассажиров и повышения качества обслуживания на вокзалах Екатеринбург, Тюмень, Сургут и Пермь-2 организована бесплатная услуга по взвешиванию багажа. Специальные весы установлены в зале ожидания или кассовом зале вокзала. Также на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень бесплатно предоставляется услуга доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Пассажиры имеют возможность не только пользоваться онлайн-сервисами ОАО «РЖД» (расписание движения поездов, информация о наличии мест, оформление билета и др.), но и просматривать страницы в интернете, общаться в социальных сетях и т.д. Также с 1 января 2016 года на вокзалах бесплатно выдают справки, касающиеся проезда железнодорожным транспортом, инвалидам и сопровождающим их лицам.
Напомним, что в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ, на железнодорожных вокзалах пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугами санитарных комнат и залами ожидания при предъявлении действующего проездного документа.
Более подробную информацию обо всех услугах, предоставляемых на вокзалах, можно уточнить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), на сайте ОАО «РЖД» (раздел «Пассажирам») или у дежурного по вокзалу.