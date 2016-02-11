На реконструкцию тюменской канализации потратят более 40 миллионов рублей

Единственные в городе очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации ежесуточно принимают и очищают около 180–200 тысяч кубических метров сточной воды — от надёжности этих сооружений напрямую зависит бесперебойность работы всей канализационной системы города Тюмени.
Очистные сооружения канализации были запущены в эксплуатацию еще в 1973 году. К сожалению, из-за постоянных перебоев в финансировании их строительства, изначальный проект, разработанный проектным институтом, претерпел серьёзные изменения, часть комплекса очистных сооружений так и не была построена. Сейчас специалистам тюменского водоканала приходится прикладывать немало усилий, чтобы обеспечить эффективную работу этих сооружений, сообщает пресс-служба компании.
«Требования к качеству очистки стоков с годами становятся всё строже, изменяется и состав сточной воды, приходящей на сооружения. Например, потребители стали больше пользоваться фосфатосодержащими чистящими средствами, и перед нами встала задача — убрать фосфаты из стоков, ведь изначальный проект очистных сооружений не предполагал такого объёма фосфатов в канализационных стоках, — рассказывает начальник очистных сооружений канализации „Тюмень Водоканал“ Евгений Пугачёв, — Большинство происходящих изменений в составе сточной воды, требуют корректировки технологии очистки, а иногда и строительства дополнительных сооружений».
В рамках утверждённого плана снижения сбросов, согласованного с управлением Росприроднадзора по Тюменской области, специалисты предприятия в этом году планируют: в цехе решёток установить современную механизированную решётку для более эффективного удаления мусора из канализационных стоков, провести капитальный ремонт одного из четырех первичных отстойников, заменить декантер (оборудование для обработки сырого осадка, образующегося в процессе очистки) в цехе механического обезвоживания осадка, модернизировать стеновые панели на станции ультрафиолетового обеззараживания сточных и провести плановую замену ультрафиолетвых ламп и т.д.
«Наша главная цель — обеспечить бесперебойную работу сооружений канализации и максимально возможную защиту реки Туры от городских канализационных стоков, — говорит генеральный директор компании „Тюмень Водоканал“ Мугаммир Галиуллин, — поэтому мы ведем активную работу как по капитальному ремонту существующих сооружений, так и по проектированию и строительству дополнительных этапов очистки, ведем мониторинг состава поступающих стоков и подбираем оптимальный режим работы сооружений».