На реконструкцию тюменской канализации потратят более 40 миллионов рублей

В рамках утверждённого плана снижения сбросов, согласованного с управлением Росприроднадзора по Тюменской области, специалисты предприятия в этом году планируют: в цехе решёток установить современную механизированную решётку для более эффективного удаления мусора из канализационных стоков, провести капитальный ремонт одного из четырех первичных отстойников, заменить декантер (оборудование для обработки сырого осадка, образующегося в процессе очистки) в цехе механического обезвоживания осадка, модернизировать стеновые панели на станции ультрафиолетового обеззараживания сточных и провести плановую замену ультрафиолетвых ламп и т.д.