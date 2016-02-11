Кинопремьеры недели: «Дэдпул», история Аладдина и супружеская драма

Дэдпул (Deadpool)
Уэйд Уилсон — наёмник. Будучи побочным продуктом программы вооружённых сил под названием «Оружие X», Уилсон приобрёл невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Но страшной ценой: его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. Всё, чего Уилсон хочет, — это держаться на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое.
Где смотреть: «Синема Парк», «Киномакс», «Премьер», «Азбука кино», «Сан-Синема»
Лазурный берег (By the Sea)
Франция. Середина 1970-х. Ванесса, бывшая танцовщица, и ее муж Роланд, американский писатель, путешествуют вместе по стране. Понемногу они начинают отдаляться друг от друга, но все меняется, когда они задерживаются в одном тихом приморском городке.
Где смотреть: «Киномакс», «Премьер», «Синема Парк»
Медведи Буни: Таинственная зима (Xiong Chumo Zhi Xueling Xiongfeng)
В лесу бушует невиданная снежная буря, когда на Сосновой горе неожиданно появляется загадочное существо. Вслед за ним прибывают несколько незнакомцев, которые устраивают настоящий переполох, пытаясь поймать сказочного монстра. Они уверены, что непонятный зверь собирается уничтожить Сосновую гору. Увлекательная сказка о знакомстве с новыми приятелями, проверке на прочность старых друзей, и объединении ради спасения родного дома.
Где смотреть: «Киномакс», «Синема Парк», «Азбука кино», «Сан-Синема»
Ставка на любовь
Костя и Давид — друзья детства, и вот спустя годы им, наконец, суждено проверить дружбу на прочность. Давид собирается сделать предложение своей возлюбленной, Анне, а Костя хочет выйти в финал международного чемпионата по покеру. Два, казалось бы, совершенно не связанных события, становятся решающими в жизни друзей, так как Давиду придется играть в покер, а Косте — спасать свадьбу друга! Смогут ли они оставаться собой и спасти положение, поменявшись местами?
Где смотреть: «Киномакс», «Премьер», «Синема Парк», «Азбука кино», «Сан-Синема»
Новые приключения Аладдина (Les nouvelles aventures d’Aladin)
Думаете, вы знаете историю про Аладдина? Как бы не так, оказывается у этой истории еще много неизвестных страниц. Мы расскажем вам эту сказку совершенно по-новому, добро пожаловать в самое сердце Багдада — города тысячи сокровищ, где на улицах летают ковры-самолеты, колдуны предлагают зелья для омоложения, а в замке томится принцесса, которая иногда тайком выбирается в город, где как раз и орудует находчивый и предприимчивый воришка по имени Аладдин…
Где смотреть: «Киномакс», «Синема Парк», «Азбука кино»
В центре внимания (Spotlight)
Основанная на реальных событиях история журналистского расследования одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители Церкви…
Где смотреть: «Киномакс», «Премьер», «Синема Парк»
В активном поиске (How to Be Single)
Женщина пишет книгу о незамужних девушках и оказывается втянутой в историю во время своих исследований за рубежом.
Где смотреть: «Киномакс», «Премьер», «Синема Парк» «Азбука кино», «Сан-Синема»