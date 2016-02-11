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Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, у города есть 17 млн рублей

11 февраля 2016, 08:43
На социальные выплаты тюменцам в 2016 году выделено больше средств, чем в 2015. 17 млн 162 тысячи рублей против 14 млн 776 тысяч. 963 горожанина за минувший год получили помощь.

«В поддержке, в основном, нуждаются инвалиды и пенсионеры по старости», — сказала сегодня на заседании постоянной комиссии директор административного департамента горадминистрации Ольга Векшина. Она и доложила, кому и какие выплаты выдал город.

В 2015 году (по состоянию на 01 декабря 2015) принято решение о предоставлении социальной выплаты 872 гражданам на сумму 13 134,760 тысяч рублей. Из них 316 инвалидов человек (36%); 278 пенсионеров по старости (32%); 86 малоимущих граждан (10%); 49 многодетных семей (5%); семей, воспитывающих детей инвалидов — 14 человек (2%); 87 тюменцев, пострадавших в результате пожара (10%); 42 человека, которым невозможно оказание необходимой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи (5%). Всего за 2015 год помощь получили 963 горожанина.

«Основные направления — это приобретение электробытовой техники первой необходимости, одежды и обуви, продуктов питания», — уточнила докладчик.

Добавим, что предоставление социальных выплат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, носит заявительный характер. Решение о предоставлении социальных выплат принимается комиссией по предоставлению социальных выплат гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

#Новости#Ольга Векшина#Бюджет города#Социальные выплаты#Женя#Общество
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