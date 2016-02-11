Для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, у города есть 17 млн рублей

В 2015 году (по состоянию на 01 декабря 2015) принято решение о предоставлении социальной выплаты 872 гражданам на сумму 13 134,760 тысяч рублей. Из них 316 инвалидов человек (36%); 278 пенсионеров по старости (32%); 86 малоимущих граждан (10%); 49 многодетных семей (5%); семей, воспитывающих детей инвалидов — 14 человек (2%); 87 тюменцев, пострадавших в результате пожара (10%); 42 человека, которым невозможно оказание необходимой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи (5%). Всего за 2015 год помощь получили 963 горожанина.