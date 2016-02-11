184 тюменцам компенсировали расходы при смене прописки

С 2013 году 19 пригородных поселков и деревень вошли в состав города, поэтому ряд улиц пришлось переименовывать. С тех пор некоторые жители Верхнего Бора, Рощино, Метелева, Копытова и других жилых районов меняют прописку и иные документы. За прошлый год на компенсацию горожанам затратили 164,78 тысяч бюджетных рублей.