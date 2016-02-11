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184 тюменцам компенсировали расходы при смене прописки

11 февраля 2016, 16:37
С 2013 году 19 пригородных поселков и деревень вошли в состав города, поэтому ряд улиц пришлось переименовывать. С тех пор некоторые жители Верхнего Бора, Рощино, Метелева, Копытова и других жилых районов меняют прописку и иные документы. За прошлый год на компенсацию горожанам затратили 164,78 тысяч бюджетных рублей.

Как пояснила на заседании постоянной комиссии Тюменской городской Думы директор административного департамента горадминистрации Ольга Векшина, компенсация физлицам расходов, связанных с переименованием улиц, носит заявительный характер. Выплата осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 28.12.2011 № 152-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по компенсации физическим лицам расходов, связанных с переименованием улиц на территории муниципального образования». По поводу соцвыплаты обращаться нужно в окружную управу.

«На компенсацию физическим лицам расходов, связанных с переименованием улиц, в бюджете предусмотрены денежные средства в размере 320,02 тысяч рублей. По состоянию на 01 декабря 2015 компенсация предоставлена 184 тюменцам на общую сумму 164,78 тысяч рублей», — сказала руководитель департамента.

#Новости#Переименования#Ольга Векшина#Социальные выплаты#Женя#Общество
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