184 тюменцам компенсировали расходы при смене прописки

Как пояснила на заседании постоянной комиссии Тюменской городской Думы директор административного департамента горадминистрации Ольга Векшина, компенсация физлицам расходов, связанных с переименованием улиц, носит заявительный характер. Выплата осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Тюмени от 28.12.2011 № 152-пк «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по компенсации физическим лицам расходов, связанных с переименованием улиц на территории муниципального образования». По поводу соцвыплаты обращаться нужно в окружную управу.
«На компенсацию физическим лицам расходов, связанных с переименованием улиц, в бюджете предусмотрены денежные средства в размере 320,02 тысяч рублей. По состоянию на 01 декабря 2015 компенсация предоставлена 184 тюменцам на общую сумму 164,78 тысяч рублей», — сказала руководитель департамента.