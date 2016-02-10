Вечный огонь в Тюмени утопает в мусоре

«Дело в том, что структура чаши Вечного огня построена так, что в ней есть ниша. Все, что угодно, в эту чашу попадает: там разбитые банки, пробки, карты — это все видно. Но когда там горит огонь, убрать этот мусор невозможно. То есть нужно выключить огонь на полчаса, прийти с промышленным пылесосом или ветродувом, моющим средством отмыть чашу самой звезды», — объяснил он и добавил, что необходимо установить плиту или стелу, на которой нужно написать, в честь чего и когда этот огонь был зажжен. «Это нужно для того, чтобы, когда взрослые видят, что молодежь там тусуется, пьет пиво и жарит сосиски, можно было подойти и носом ткнуть, что этого делать нельзя», — сказал он.