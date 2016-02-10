Вечный огонь в Тюмени утопает в мусоре

«Дело в том, что структура чаши Вечного огня построена так, что в ней есть ниша. Все, что угодно, в эту чашу попадает: там разбитые банки, пробки, карты — это все видно. Но когда там горит огонь, убрать этот мусор невозможно. То есть нужно выключить огонь на полчаса, прийти с промышленным пылесосом или ветродувом, моющим средством отмыть чашу самой звезды», — объяснил он и добавил, что необходимо установить плиту или стелу, на которой нужно написать, в честь чего и когда этот огонь был зажжен. «Это нужно для того, чтобы, когда взрослые видят, что молодежь там тусуется, пьет пиво и жарит сосиски, можно было подойти и носом ткнуть, что этого делать нельзя», — сказал он.
Ольховский также отметил, что в управу Ленинского округа по поводу Вечного огня сообщил пару недель назад, ответа пока не получил. И это уже не первое его обращение в управу по этому поводу.
Также депутат напомнил, что в 2015 году школьники, играючи, потушили огонь снегом. Артур Валерьевич уверен, что необходимо напоминать детям о том, как нам далась Победа, почему и для чего в городе установлены памятные знаки. Для этого необходимо проводить профилактические мероприятия в школах. А вот депутат Валерий Роженцев считает, что детей нужно наказывать по всей строгости закона: «Их надо не только воспитывать морально, но и на конкретных примерах: сделал гадость — ответил». «Необходимо совмещать оба метода: и воспитывать детей, и наказывать», — подытожила выступления депутатов председатель постоянной комиссии Ольга Павлова.