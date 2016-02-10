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Тюменский салон красоты работал без лицензии

10 февраля 2016, 11:16
В октябре 2015 года 20-летней тюменке в салоне красоты ООО «Аверта» с помощью жидкого азота удалили шипицу на пальце. После процедуры появилось острое гнойное воспаление.
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Тюмень

1 ноября девушка обратилась в ОКБ № 2, где ей вырезали опухоль на месте удаления шипицы. Через некоторое время клиентка салона подала жалобу в областной Росздравнадзор, который перенаправил ее обращение в прокуратуру.

Прокуратура узнала, что услуги салона — массаж лица, очистка кожи, обработка жидким азотом — относятся к медицинским. То есть для их оказания нужна соответствующая лицензия, а ее у ООО «Аверта» не было.

По итогам проверки в отношении салона было возбуждено административное дело, его материалы направлены в арбитражный суд Тюменской области. Генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений закона.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Медицина#Коля#Общество
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