Тюменский салон красоты работал без лицензии

1 ноября девушка обратилась в ОКБ № 2, где ей вырезали опухоль на месте удаления шипицы. Через некоторое время клиентка салона подала жалобу в областной Росздравнадзор, который перенаправил ее обращение в прокуратуру.
Прокуратура узнала, что услуги салона — массаж лица, очистка кожи, обработка жидким азотом — относятся к медицинским. То есть для их оказания нужна соответствующая лицензия, а ее у ООО «Аверта» не было.
По итогам проверки в отношении салона было возбуждено административное дело, его материалы направлены в арбитражный суд Тюменской области. Генеральному директору организации внесено представление об устранении нарушений закона.