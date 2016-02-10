Тюменка сдала полиции сына-наркомана

«Прибыв на место стражи правопорядка, приняли решение о личном досмотре гражданина на предмет возможно имеющихся у него запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у 34-летнего безработного тюменца, который ранее был судим, обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. На место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых полицейские изъяли сверток и направили на исследование», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.