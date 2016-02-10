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Тюменка сдала полиции сына-наркомана

10 февраля 2016, 12:17
В Тюмени сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который был «под кайфом» и имел при себе почти 15 граммов «спайса». Интересно, что сообщение о наркомане поступило в полицию от его матери.
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Тюмень

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 1 поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что сын, находясь в состоянии наркотического опьянения, ведет себя неадекватно. Информацию передали экипажу вневедомственной охраны.

«Прибыв на место стражи правопорядка, приняли решение о личном досмотре гражданина на предмет возможно имеющихся у него запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у 34-летнего безработного тюменца, который ранее был судим, обнаружили полиэтиленовый сверток с веществом растительного происхождения. На место вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых полицейские изъяли сверток и направили на исследование», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Эксперты установили, что в свертке было 14,8 граммов «спайса».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

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