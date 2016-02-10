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Тюменец умер от холода в расселенном доме на Харьковской

10 февраля 2016, 09:45
Тюменец умер от переохлаждения в расселенной пятиэтажке по улице Харьковской. Это произошло еще в январе, однако на днях трагическая история попала в соцсети и обросла жуткими подробностями. Так, бывшие соседи мужчины пишут, что того съели крысы, а в происшествии обвиняют дочь погибшего.
Сюжет
Тюмень

«Кто что слышал про съеденного крысами жильца нашего дома? (замерз у себя в квартире)», — написал тюменец Сергей в группе «Жильцы дома Харьковская 52б» в социальной сети «ВКонтакте». «Да уж, такой ужас, у него дочь получила квартиру, а его даже в известность не поставила. Он ей звонил, а она даже ему не отвечала», — прокомментировала запись одна из соседок. «Слышала только, что он умер не от того, что крысы его съели, а от обморожения! Ему некуда было идти, он и пошел никому не нужный в свою старую комнату, в мороз… Лег и уснул… А крысы уже потом покусали его», — внесла ясность еще одна тюменка.

Есть и альтернативная версия. По неофициальным источникам, погибший мужчина вел маргинальный образ жизни, много пил и сам не захотел уходить из своей старой квартиры.

В пресс-службе Следственного управления корреспонденту Nashgorod.ru подтвердили, что в расселенном доме на Харьковской действительно было найдено тело мужчины. Это произошло еще в январе. Официальная причина смерти — переохлаждение. «Признаков, указывающих на криминальный характер смерти нет, в возбуждении уголовного дела было отказано», — отметили в следственном управлении.

Напомним, что решение о расселении дома № 52б по улице Харьковской было принято после того, как у его здания-двойника по соседству обрушился угол. Оба дома признали аварийными.

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