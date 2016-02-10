Тюменец умер от холода в расселенном доме на Харьковской

«Кто что слышал про съеденного крысами жильца нашего дома? (замерз у себя в квартире)», — написал тюменец Сергей в группе «Жильцы дома Харьковская 52б» в социальной сети «ВКонтакте». «Да уж, такой ужас, у него дочь получила квартиру, а его даже в известность не поставила. Он ей звонил, а она даже ему не отвечала», — прокомментировала запись одна из соседок. «Слышала только, что он умер не от того, что крысы его съели, а от обморожения! Ему некуда было идти, он и пошел никому не нужный в свою старую комнату, в мороз… Лег и уснул… А крысы уже потом покусали его», — внесла ясность еще одна тюменка.