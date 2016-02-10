Самолеты из Тюмени в Москву, Сочи и Симферополь будут летать чаще

Цифры и информацию озвучил начальник отдела авиационного маркетинга аэропорта «Рощино» Михаил Русаков В 2015 году через аэропорт «Рощино» было совершено более 9 тысяч оборотных рейсов, пассажиропоток составил 1 399 тысяч человек. Рейсы выполняли 18 авиакомпаний, как российских, так и иностранных. Маршрутная сесть состоит из 45 регулярных внутренних и чартерных направлений.