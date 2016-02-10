Самолеты из Тюмени в Москву, Сочи и Симферополь будут летать чаще

Цифры и информацию озвучил начальник отдела авиационного маркетинга аэропорта «Рощино» Михаил Русаков В 2015 году через аэропорт «Рощино» было совершено более 9 тысяч оборотных рейсов, пассажиропоток составил 1 399 тысяч человек. Рейсы выполняли 18 авиакомпаний, как российских, так и иностранных. Маршрутная сесть состоит из 45 регулярных внутренних и чартерных направлений.
По словам Михаила Григорьевича, на данный момент проводится реконструкция пассажирского терминала, готова центральная часть аэровокзала. Работает 15 стоек регистрации (всего их должно быть 18), 5 телескопических трапов. После реконструкции площадь терминала будет больше 20 тысяч квадратных метров. Действует новый зал для пассажиров бизнес-класса и зал повышенного комфорта. Планируется открытие duty paid и duty free, организация новых точек общественного питания.
В этом году стали доступны новые направления полетов: Пермь, Самара, Казань, Ростов, Уфа, Горно-Алтайск, Красноярск.
На 2016 год запланировано увеличение числа рейсов на ряде маршрутов — в Москву, Симферополь, Сочи. Открывается рейс в Салоники от авиакомпании «Ямал», планируются чартерные рейсы в Ираклион, Ларнаку и Барселону. Мюнхен, Пекин и Прага пока прорабатываются.